Split uvodi vlakove u gradski-prigradski prijevoz: Besplatna vožnja za putnike do lipnja 2026.

Na temelju sporazuma između HŽ Putničkog prijevoza i Prometa d.o.o. Split, željeznički prijevoz uključuje se u sustav javnoga gradskog-prigradskog prijevoza na području Splitsko-dalmatinske županije.

U promotivnom razdoblju, od 1. siječnja do 30. lipnja 2026., putnici će moći koristiti gradsko-prigradske vlakove HŽ Putničkog prijevoza na području Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na relaciji Split – Donji Dolac – Split uz važeće karte Prometa d.o.o. Split, bez dodatne naplate.

Cilj ove inicijative Grada Splita je unaprijediti dostupnost javnog prijevoza, potaknuti korištenje održivih oblika mobilnosti te povećati broj putnika koji svakodnevno koriste javni prijevoz.

Ovim projektom doprinosi se razvoju učinkovitog i ekološki prihvatljivog sustava javnog prijevoza, usmjerenog na potrebe građana, čime se smanjenjem broja osobnih vozila ujedno rasterećuju prometnice u gradu Splitu. HŽ Putnički prijevoz je od sredine prosinca uveo i 14 novih gradsko-prigradskih linija kako bi se povećanjem dostupnosti javnog prijevoza smanjile prometne gužve.