Split uvodi novu mjeru za majke. Pomoć će dobivati prva tri mjeseca nakon poroda, evo na što se odnosi

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sa suradnicima održali su danas radni sastanak na temu inicijative ''MAMA TU SMO ''- prijedloga razvoja modela sustavne podrške majkama kao demografske mjere.

Nakon sastanka gradonačelnik Šuta obratio se medijima te pojasnio detalje sastanka.

-Predstavili smo mjere koje Grad Split do sada provodi a tiče se same socijalne politike i područja politike mladih. Upoznali smo ministra sa povećanjem naknada za prvo, drugo, treće i više djece što smo javno i predstavili. Podržavamo mjere koje Vlada RH izdvaja za financiranje plaće prve godine porodiljnog dopusta za roditelje. Sve su to mjere koje su važne za demografiju i povećanja broja rođene djece, kazao je Šuta.

''MAMA TU SMO''

Nadodao je kako je Grad Split predstavio mjeru koja je u procesu donošenja i sufinanciranja sportskih članarina za djecu od 6 do 16 godina.

-Ministru smo predložili i mjeru koju smo osmislili – ''MAMA TU SMO'', a na temelju svih inputa koje smo dobili, mjeru smo uputili prema ministru, a ona bi se odnosila na četiri grada i bila bi pilot projekt. Cilj je da se majkama koje su rodile kroz prva tri mjeseca osigura potpora svih institucija – pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčeta, podrška u svakodnevnim obvezama te psihološka pomoć. Mjeru ćemo još razraditi kroz radnu skupinu. Sastanak je bio jako dobar, a cilj nam je osigurati što kvalitetniji život našim majkama, zaključio je Šuta.

U 2025. godini rođeno 400 djece više u odnosu na prethodnu, dok je u tekućoj godini rođeno već 1000 djece

-Jedan od ključnih zadataka ovog resora je vidjeti što rade lokalne zajednice te proučavati kako pridonose ovoj važnoj temi, demografskim izazovima. Mi kontinuirano obilazimo gradove i općine kako bi zaustavili negativne trendove. Gradonačelnik je u svom izlaganju naveo ključne dijelove našeg sastanka, a jedan dio je vrlo važan u demografskom spašavanju Splita i Dalmacije, a to je priuštivo stanovanje. Za svaku pohvalu su mjere o kojima Grad razmišlja te u tom pravcu idu i ove mjere o kojima se razmišlja. Ako demografija ne živi na terenu i za ljude, ona nema nikakvog smisla. Hvalevrijedana je mjera pune plaće koju bi majka imala prvu godinu porodiljnog dopusta i naglasit ću kako je to mjera koju ni jedna europska država nema. Natalitet nam se povećao, mortalitet je u padu, što nam je jako drago. Sutra u Zagrebu predstavljamo i nove socijalne mjere za kupnju automobila za obitelji sa više djece, pojasnio je ministar Šipić.

Mjere će se financirati iz Europskih fondova, a neke iz domaćih izvora.