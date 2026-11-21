Košarkaši Splita ostvarili su uvjerljivu gostujuću pobjedu u 9. kolu SuperSport Premijer lige. Žuti su u subotu navečer svladali Virtus Zagreb rezultatom 95:75, potvrdivši kvalitetu i opravdavši ulogu favorita.

Splićani su od samog početka nametnuli svoj ritam. Prvu četvrtinu dobili su s 24:13, a u drugoj su dodatno povećali prednost te na veliki odmor otišli s uvjerljivih 54:32.

Žuti nisu dopustili iznenađenje

U trećoj četvrtini obje su momčadi postigle po 17 koševa, pa je Split u posljednjih deset minuta ušao s velikom prednošću od 22 poena. Domaćini su u završnoj dionici uspjeli tek neznatno smanjiti zaostatak, a susret je završio rezultatom 75:95.

Najefikasniji u redovima Splita bio je Trenton McLaughlin s 20 koševa, dok je Benedikt Turudić dodao 16. Ivan Gulin postigao je 13 poena uz sedam asistencija, a Mindaugas Kačinas i Lovre Runjić ubacili su po 10 koševa.

Kod domaćina se posebno istaknuo Lovre Pešić s 31 košem i devet skokova, no ni njegova odlična individualna predstava nije bila dovoljna da ugrozi pobjedu splitske momčadi.