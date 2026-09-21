Split ulaže više od 5,5 milijuna eura u sportsku infrastrukturu: Novi teren u Parku mladeži, milijuni za Poljud i Gripe

Grad Split ove će godine u sportsku infrastrukturu uložiti više od 5,5 milijuna eura, najavio je gradonačelnik Tomislav Šuta u Parku mladeži, gdje su u tijeku radovi na obnovi travnjaka i izgradnji novog natkrivenog sportskog terena.

Novi teren bit će natkriven balonom, a ispod njega nalazit će se parketna podloga. Cilj projekta je povećati broj dostupnih termina za treninge i rasteretiti postojeće sportske kapacitete u gradu.

"Iza nas se nalaze tereni koji su u obnovi. Nakon niza desetljeća čekanja obnavlja se travnjak, ali praktički gradimo i novu dvoranu koja će biti pokrivena balonom. Time ćemo riješiti veliki problem nedostatka termina u Splitu", rekao je Šuta.

Prema njegovim riječima, ulaganje u Park mladeži, koje obuhvaća zamjenu travnjaka i izgradnju natkrivenog terena, vrijedno je oko 1,7 milijuna eura.

"To pokazuje da je Grad Split itekako stao iza sportaša i sportske infrastrukture. Želimo obnoviti postojeće objekte, ali i izgraditi ono što gradu nedostaje", kazao je.

Radovi bi, najavio je gradonačelnik, trebali biti završeni najkasnije do kraja godine.

Ulaganja i u Hajdukove terene

Šuta je najavio i nastavak ulaganja u nogometnu infrastrukturu na Poljudu. Jedan pomoćni travnjak HNK Hajduk već je zamijenjen, dok je u tijeku postupak javne nabave za drugi.

"Procijenjena vrijednost je oko milijun i pol eura i očekujemo da i drugi travnjak bude postavljen tijekom ove godine. Ukupna ulaganja u travnjake na području Hajdukovih terena iznose gotovo 1,9 milijuna eura", rekao je Šuta, dodajući kako ipak treba pričekati završetak postupka javne nabave.

Podsjetio je i na ugovor o pravu građenja za Hajdukov kamp, koji je Grad dobio od Vlade Republike Hrvatske.

Govoreći o stanju travnjaka u Parku mladeži, Šuta je kazao kako ga je posebno pogodila informacija da su se djeca ozljeđivala zbog njegova lošeg stanja.

"Čuo sam da su se deseci djece koja su ovdje dolazila ozlijedili zbog travnjaka koji desetljećima nije zamijenjen. Još dok sam bio kandidat za gradonačelnika rekao sam da ćemo to riješiti. Ovo je dokaz da smo dali riječ i da tu riječ poštujemo", poručio je.

Obnavljaju se bazeni, planovi i za Gripe

Paralelno s ovim projektima, rekao je Šuta, izvode se radovi na sanaciji i obnovi bazena na Poljudu i Zvončacu, a u tijeku su i radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta sa suvremenim sustavom.

Jedan od većih planiranih zahvata odnosi se na Sportski centar Gripe.

"Pri završetku smo pripreme troškovnika za objavu sanacije Gripa. U suradnji s Vladom Republike Hrvatske želimo realizirati obnovu tog ključnog objekta, a procijenjena vrijednost je oko 20 milijuna eura", rekao je gradonačelnik.

Najavio je i objavu javnog natječaja za rekonstrukciju Parka mladeži, odnosno atletskog stadiona.

"Sve je spremno i dokumentacija je upućena službi za javnu nabavu kako bi se postupak pokrenuo. Cilj je obnoviti atletski stadion kako bi mogao biti i u službi Hajduka u vrijeme kada stadion Poljud bude u radovima", objasnio je Šuta.

Čeka se stav struke o Poljudu

Kada je riječ o budućnosti stadiona Poljud, Šuta je rekao da Grad čeka odluku stručne skupine sastavljene od predstavnika Ministarstva i stručnjaka.

"Očekujemo da se točno odredi kako i na koji način ići dalje kako bi Hajduk dobio ono što zaslužuje - moderan stadion", kazao je.

Naglasio je kako će kod donošenja odluke presudan biti stav struke.

"Na prvom je mjestu struka. Najveći stručnjaci za statiku u Hrvatskoj revidiraju dokumentaciju i sagledavaju cijelu situaciju sa stručnog stajališta. Ne bi bilo u redu da ja govorim više od toga. Poštovat će se isključivo stav struke, a ne dobre želje", rekao je Šuta.

Dodao je kako sigurnost mora biti na prvom mjestu te da buduće rješenje mora zadovoljiti potrebne međunarodne standarde.

"Ovo je prvi put da se problemu pristupilo cjelovito, bez paušalnih procjena i političkih poruka. Struka je dobila riječ. Očito je da situacija nije jednostavna i zato oni koji donose odluku moraju biti sigurni u konačno rješenje", poručio je.

Na Poljudu se nastavljaju i radovi na zamjeni leksan ploča, koji bi, prema Šutinim riječima, trebali biti dovršeni do kraja godine.

Spaladium Arena u funkciji iduće godine?

Gradonačelnik se osvrnuo i na Spaladium Arenu, na kojoj su, kako je rekao, već pokrenute aktivnosti vezane uz obnovu.

"Na temelju dosad poduzetih aktivnosti možemo konstatirati da tijekom nevremena nije došlo do prokišnjavanja. Očekujemo nastavak svih potrebnih radova i objavu natječaja nakon što se temeljito sastave troškovnici. Vještačenja su odrađena, deratizacija je napravljena i očekujemo da Arena iduće godine bude u funkciji", rekao je.

Na pitanje o sajamskim i drugim manifestacijama koje su se ranije održavale u Spaladium Areni, Šuta je rekao da je cilj vratiti takve događaje.

"Cilj nam je da Spaladium Arena bude u funkciji sporta, ali i svih drugih manifestacija i događanja važnih za Split koje smo u prethodnom razdoblju izgubili. Intenzivno radimo na sanaciji i želimo osposobiti što veći dio dvorane", kazao je.

Novi planovi za Stobreč i Vrboran

Šuta je najavio i predstavljanje projektnog rješenja za streljanu u Stobreču, odnosno devastirani i zapušteni sportski centar.

Prema njegovim riječima, arhitekt Ante Kuzmanić trebao bi predstaviti način na koji bi se prostor mogao projektirati i ponovno staviti u funkciju s većim brojem sportskih sadržaja.

Grad istodobno vodi razgovore s HEP-om i resornim Ministarstvom graditeljstva o zemljištima na području Vrborana.

"Cilj nam je kroz kompenzaciju zemljišta u vlasništvu Grada i Republike Hrvatske doći do zemljišta na Vrboranu. Mislim da smo u tim razgovorima dosta odmakli. Kao i kod ugovora o pravu građenja za Hajdukov kamp, potrebno je proći određenu proceduru, ali intenzivno radimo na tome", rekao je Šuta.

Novi travnjak i natkriveni teren do kraja godine

Detalje radova u Parku mladeži predstavio je Petar Pastuović, rukovoditelj Službe za tehničke poslove i održavanje Javne ustanove Športski objekti Split.

"Imamo dva projekta. U prvom ćemo dobiti novu umjetnu travu sa svim propisanim standardima, ekološkim tipom granulata i novim sustavom navodnjavanja. Dakle, riječ je o kompletnoj rekonstrukciji umjetne trave", rekao je Pastuović.

Drugi projekt odnosi se na natkriveni sportski teren.

"Dobit ćemo balon ispod kojeg će se nalaziti parket. Riječ je o sustavu koji nije svugdje ugrađen, odnosno dvoplašnom balonu s dvije stijenke, ispod kojeg će se nalaziti parketna podloga ", pojasnio je.

Iako je Šuta kao krajnji rok naveo završetak godine, Pastuović je kazao da izvođači nastoje posao završiti ranije.

"Gradonačelnik je najavio kraj godine, a mi guramo da to bude do kraja studenoga, možda čak i prije", zaključio je.