SPLIT ULAŽE MILIJUNE U VRTIĆE Fokus na djeci s teškoćama u razvoju

Grad Split prijavio je projekt "Vrtići jednakih prilika" na Poziv "Osiguranje povećanog sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju" (RPOO), a projektnu dokumentaciju je u suradnji sa gradskim vrtićkim ustanovama pripremila Razvojna agencija Split RaST.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.192.813,07 eura, uz 100-postotni intenzitet sufinanciranja bespovratnim sredstvima.

Cilj projekta je unaprijediti dostupnost, kvalitetu i uključivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Splita za 115 djece, s posebnim naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju.

Prijavitelj projekta je Grad Split, a partneri su dječji vrtići Radost, Marjan, Cvit Mediterana, Grigor Vitez i Mali Dupin.

Kvalitetniji i dostupniji uvjeti za uključivanje djece u ranjivim situacijama

Projektom će se osigurati dodatna podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz jačanje stručnih kapaciteta vrtićkih ustanova, zapošljavanje dodatnog stručnog kadra te nabavu prilagođene didaktike, asistivne tehnologije i specijalizirane opreme.

Poseban naglasak stavlja se na stvaranje kvalitetnijih i dostupnijih uvjeta za uključivanje djece u ranjivim situacijama u programe RPOO-a, osnaživanje stručnih timova vrtića te razvoj inkluzivnih praksi u predškolskim ustanovama na području Splita.

Grad Split bit će odgovoran za upravljanje projektom, koordinaciju partnera, financijsko upravljanje, provedbu postupaka nabave, praćenje pokazatelja i izvještavanje nadležnim tijelima, dok će partnerske ustanove provoditi projektne aktivnosti, raditi s djecom, koristiti nabavljenu opremu i osiguravati dokumentaciju potrebnu za praćenje rezultata.

Projektni prijedlog pripremljen je u suradnji s partnerskim ustanovama na temelju iskazanih potreba djece, roditelja i stručnih djelatnika. Njegovom provedbom Grad Split nastavlja ulagati u razvoj dostupnijeg, kvalitetnijeg i uključivijeg sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stvarajući jednake prilike za svako dijete.