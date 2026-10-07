Split ugostio europski politički vrh. Šuta: "Stavljamo grad na političku kartu Europe i svijeta"

Split je bio domaćin završnog summita MED9, jednog od najznačajnijih međunarodnih političkih skupova održanih u Hrvatskoj posljednjih godina. U gradu su se okupili čelnici devet mediteranskih država članica Europske unije, najviši predstavnici europskih institucija te brojni visoki međunarodni uzvanici.

Summit je održan u okviru hrvatskog predsjedanja skupinom MED9, koju uz Hrvatsku čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U Splitu su se, uz predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, okupili francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, slovenski premijer Janez Janša, portugalski premijer Luís Montenegro, malteški premijer Robert Abela i predsjednik Cipra Nikos Christodoulides.

Na summitu su sudjelovali i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II. te prijestolonasljednik Hašemitske Kraljevine Jordan Al Hussein bin Abdullah II. Njihovo sudjelovanje dodatno je istaknulo međunarodnu važnost summita i njegovu povezanost sa širim europskim i mediteranskim prostorom.

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako je održavanje summita potvrda međunarodne važnosti Splita, ali i prilika za njegovo dugoročno pozicioniranje. „Dolazak najviših europskih i svjetskih dužnosnika na MED9 stavlja Split na političku kartu Europe i svijeta i potvrđuje ga kao domaćina jednog od najvećih međunarodnih političkih događaja u njegovoj novijoj povijesti. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem što je u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 za domaćina završnog summita odabrala upravo Split. Predano ćemo raditi da Split u godinama pred nama postane istinska Vrata Mediterana, u političkom, gospodarskom i kulturnom smislu“, poručio je gradonačelnik Šuta.

U središtu summita bile su teme od ključne važnosti za budućnost Mediterana i Europske unije. Razgovaralo se o sigurnosti i migracijama, energetici i otpornosti, zaštiti okoliša i upravljanju vodama, demografskim izazovima te odnosima s južnim susjedstvom i provedbi Pakta za Sredozemlje.

MED9 okuplja devet država članica Europske unije i predstavlja važan format za usklađivanje stavova o pitanjima koja su od zajedničkog interesa za mediteranske zemlje, ali i za cijelu Europsku uniju. U tom su kontekstu razgovori u Splitu bili usmjereni na izazove koji nadilaze nacionalne granice i zahtijevaju zajednički europski odgovor.

Domaćinstvo summita dodatno je istaknulo Split kao grad snažne europske i mediteranske povezanosti te mjesto sposobno ugostiti događaje na najvišoj međunarodnoj razini. Održavanje ovakvog skupa u Splitu ujedno je prilika za daljnje razvijanje međunarodnih kontakata i suradnje te za predstavljanje grada u širem europskom i mediteranskom kontekstu.