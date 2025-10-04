Split u znaku pink vrpce čeka sutrašnju Race for the Cure utrku!

Još samo jedan dan dijeli nas od početka velike humanitarne utrke i šetnje Race for the Cure Split, koja će se održati u nedjelju, 5. listopada s početkom u 11 sati na Rivi. Do sada se prijavilo gotovo 5000 sudionika, a prikupljen je i rekordan iznos od 70.000 eura koji će biti namijenjen kupnji magnetne rezonance za KBC Split – prve takve u javnom zdravstvu u Hrvatskoj, namijenjene prvenstveno onkološkim pacijentima.

Cijeli protekli tjedan bio je u znaku Pink vrpce. Započeo je velikim flashmobom na Rivi, nastavljen spektakularnim dron showom, a točka na i stavljena je, sad već tradicionalnim spuštanjem pink vrpce sa sv. Duje.

Upravo danas se, u cijeloj Hrvatskoj obilježava Nacionalni dan ružičaste vrpce, posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke.

Ako ste se već prijavili, vašu majicu možete preuzeti danas na Rivi od 9 do 14 sati ili cijeli dan u Mall of Splitu.

Organizatori poručuju da je utrka otvorena za sve – i trkače i šetače, ali i navijače koji žele dati podršku. Prijave su moguće još putem stranice www.raceforthecure.eu ili danas i sutra na Rivi te u Mall of Splitu cijelu subotu.