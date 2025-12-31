Split u transu: Pjaca ispratila Staru, Dalmacija "otkačila" – gužva, smijeh i fešta na svakom koraku!

Točno u 13 sati na Pjaci je i službeno ispraćena Stara godina, i to na način koji je u Splitu već postao tradicija – po danu, uz glazbu, smijeh i druženje u samom srcu grada. Vesela atmosfera zavladala je centrom, a blagdanski šušur osjeća se doslovno na svakom koraku.

Centar Splita danas je pun ljudi – od Marmontove i Pjace, preko Obrova i Rive. Splićani i brojni gosti ispunili su ulice, zadržavali se na štekatu, fotografirali, nazdravljali i uživali u zadnjim satima godine. Gužva je na svakom koraku, no sve prolazi u odličnom raspoloženju, uz poruku koja se danas najčešće čuje: "Ovo je tek zagrijavanje."

Jer upravo to i jest – uvertira za ono najbolje, a to je večerašnji doček Nove godine. Iako je još dan, Split već živi kao da je ponoć pred vratima, a energija iz centra jasno govori da će se slavlje samo nastaviti pojačavati kako se bude približavala večer.

Na terenu smo zabilježili gužvu i prizore iz grada te susreli brojne vesele građane koji su se zatekli u centru Splita, spremni ispratiti Staru i dočekati Novu godinu u najboljem mogućem raspoloženju.

Osim Splita, do nas su stigle i snimke iz drugih dijelova Dalmacije, gdje se također slavi punom parom. Primjerice, u Makarskoj je jednako veselo i "otkačeno" kao i u Splitu – ulice su pune, raspoloženje je na vrhuncu, a i tamo se osjeća isto blagdansko zagrijavanje za večerašnji ulazak u novu godinu.

Kako je danas izgledalo u centru Splita – pogledajte u našoj galeriji.