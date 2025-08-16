Split u prometnom kolapsu: "Autobus od stare Općine do Pazara vozio je 20 minuta"

Centar Splita jutros je ponovno suočen s velikim prometnim gužvama, a najteža situacija bilježi se prema trajektnoj luci. Kolone vozila stvaraju se već od ranih jutarnjih sati, a putovanje na kratkim relacijama traje višestruko duže nego inače.

"Autobus od stare Općine do Pazara vozio je 20 minuta", rekao nam je vozač Prometa, naglašavajući da se putnicima živci stavljaju na ozbiljan test.

Posebno kritičan pravac je prema luci, gdje brojni turisti i domaći građani pokušavaju stići do trajekata za srednjodalmatinske otoke. U kombinaciji s ljetnom sezonom, visokim brojem vozila i uskim gradskim prometnicama, nastaje potpuni kolaps.