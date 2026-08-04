Split u pozadini, kanaderi u akciji: Protupožarni zrakoplovi gase požar na splitskom području

Impresivne snimke kanadera u akciji stižu sa splitskog područja, gdje protupožarni zrakoplovi Canadair CL-415 sudjeluju u gašenju požara otvorenog prostora.

Na videu se vidi kako kanaderi izvode zahtjevne manevre, uzimaju vodu s morske površine te se ponovno upućuju prema požarištu kako bi pomogli zemaljskim vatrogasnim snagama u borbi s vatrom.

Prizor kanadera iznad mora, dok se u pozadini pruža pogled na Split, još jednom pokazuje važnost zračnih snaga u protupožarnoj sezoni, osobito kada su požari zahvaćeni na nepristupačnim terenima ili kada postoji opasnost od njihovog širenja.

Canadair CL-415 jedan je od ključnih zrakoplova hrvatskih protupožarnih snaga, a tijekom ljetnih mjeseci često sudjeluje u intervencijama diljem obale i zaleđa.