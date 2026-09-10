„Split u pokretu“: Mladi traže rješenja za promet budućnosti, od bicikala i autobusa do vlakova i brodova

Edukativni kamp „Split u pokretu – kako povezati ljude, bicikle, autobuse, vlakove i brodove u sustav putovanja?“, počeo je danas u hotelu Park i traje dva dana. Kamp će okupit četrdesetak sudionika, prvenstveno učenike i njihove mentore iz Srednje prometno tehničke škole Split, kojima će se pridružiti i učenici drugih splitskih srednjih škola. Cilj je mladima približiti izazove suvremene urbane i regionalne mobilnosti te ih potaknuti da o prometu ne razmišljaju samo kao korisnici, nego i kao budući stručnjaci i aktivni građani koji mogu sudjelovati u oblikovanju održivih prometnih rješenja.

Pročelnica upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić kazala je kako se županija trudi te je svjesna stanja na terenu.

- Svjesni smo stanja na terenu i vjerujemo kako će naš tim nastaviti raditi kako bi se ova ideja realizirala. Mislim kako idemo u dobrom smjeru te možemo očekivati pozitivan pomak, kazala je Glaurdić Mekinić.

Tijekom dva dana učenici će kroz interaktivna predavanja, praktične zadatke, rasprave, grupni rad i terenske aktivnosti istraživati različite oblike putovanja – od pješačenja i bicikla do autobusnog, željezničkog i pomorskog prijevoza – te učiti kako ih povezati u funkcionalan multimodalni prometni sustav.

Posebna pozornost bit će posvećena upravo Splitu i srednjoj Dalmaciji, prostoru u kojem se svakodnevno susreću gradski i prigradski promet, luka, željeznica, zračna luka, otoci i turistički promet.

Voditelj projekta SUMMA, Ivan Parčina istaknuo je važnost uključivanja mladih u projekt.

- Mladi ovdje imaju priliku kreirati ideje za budućnost. Ovdje se provode razne radionice gdje budući prometni stručnjaci, geodeti i arhitekti imaju priliku kreirati ideje ''Split u pokretu''. Dio toga možemo vidjeti i u praksi odnosno na terenu jer među ključnim aktivnostima Splitsko-dalmatinske županije je i izrada Studije izvodljivosti povezivanja splitske zračne luke s Divuljama te izrada digitalne platforme za objedinjavanje prometnih podataka, kazao je Parčina.

Drugi dan kampa bit će posebno usmjeren na iskustveno učenje. U sklopu terenskog „Mobility Walkshopa“ učenici će na području Gradske luke Split i okolnih prometnih terminala promatrati funkcioniranje autobusnog, željezničkog, pomorskog i pješačkog prometa. Svoja će zapažanja potom prenijeti na zajedničku kartu, identificirati dobre primjere, probleme i mogućnosti za poboljšanje te u grupama osmisliti prijedloge za unapređenje multimodalne mobilnosti Splita. Kamp će završiti prezentacijama učeničkih rješenja i izborom najboljih prijedloga kroz „građanski žiri“.

U projekt se uključila studentica politologije Marita Bagat te iznijela svoje stavove.

- U projekt sam se uključila još kao maturantica te sam imala priliku doći u županiju gdje smo analizirali podatke u sklopu ankete koju smo proveli među ispitanicima iz Italije i Hrvatske tijekom sezone. Najveći problem je što se ljudi jako malo koriste javnim prijevozom te sve više koriste automobile što čine i mladi. Smatram kako mladi previše koriste osobne automobile, a opada kvaliteta javnog prijevoza jer nema dovoljno korisnika. Cilj projekat je povećati kvalitetu javnog prijevoza, povećati kvalitetu povezanosti između Italije i Hrvatske, posebno u turističkoj sezoni, kazala je Bagat.