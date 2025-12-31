Split u Novu 2026. ulazi uz spektakularni dron show iznad luke i koncertni program na Rivi

Splitska Riva i ove će godine biti središte dočeka Nove godine – uz bogat glazbeni program za sve generacije i potpuno novu atrakciju koja će obilježiti ponoćni trenutak ulaska u 2026. godinu. Grad Split organizira dron show s čak 190 dronova, koji će tijekom večeri letjeti iznad gradske luke i izvesti svjetlosni spektakl kakav se na splitskom nebu još nije vidio.

Dronovi ispisuju priču na nebu

Preko sto i devedeset sinkroniziranih dronova formirat će svjetlosne kreacije i novogodišnje poruke, stvarajući koreografiju visoko iznad mora. Riječ je o modernoj i atraktivnoj alternativi vatrometu, sve popularnijoj u svjetskim metropolama, koja kombinira tehnologiju i umjetnost u nezaboravnom vizualnom doživljaju.

Poseban naglasak bit će na sigurnosti i preciznosti izvedbe, jer dronovi lete iznad akvatorija gradske luke, dok će Riva u istom trenutku biti prepuna domaćih i stranih posjetitelja.

Glazbeni program za sve generacije

Večer na Rivi započinje u 21:30 sati, nastupom Baby Lasagne, jednog od najtraženijih regionalnih izvođača u posljednje vrijeme. Publiku potom preuzima Željko Bebek, čije će bezvremenske pjesme sigurno odzvanjati u glas. Nakon ponoći Vanillaz pretvaraju Rivu u veliki plesni podij i vode publiku u prve sate Nove godine.

Sve to odvija se u atmosferi zajedništva i dobrog raspoloženja, uz tisuće posjetitelja koji svake godine Silvestrovo provode upravo na Rivi.

Grad poziva na zajedničko slavlje

Grad Split ističe kako je doček zamišljen kao događaj za cijelu zajednicu, s dnevnim programom na Pjaci i večernjim koncertima na Rivi. Najviše uzbuđenja ipak izaziva najava dron showa, koji će – uz glazbu, more i prepoznatljivu energiju Splita – biti vrhunac noći.

Organizatori poručuju kako se očekuje iznimno dobra posjećenost, a vremenska prognoza trenutačno ide na ruku onima koji planiraju večer provesti na otvorenom.

Ako je suditi po atmosferi među izvođačima i najavama spektakla na nebu, Split će i ove godine ući u Novu 2026. godinu uz osmijeh, glazbu i svjetlosnu magiju iznad luke.