SPLIT - TREPCA 69-78: Poraz Žutih u FIBA Europskom kupu

Košarkaši Splita i Trepca danas su s početkom od 19 sati igrali utakmicu 2. kola FIBA Europskog kupa u grupi A, a pobijedili su gosti rezultatom 69:78. Žuti su rezultatski bili bolji u prvoj i trećoj četvrtini (22:19, 23:18), dok su gosti bili bolji u drugoj i posljednjoj dionici utakmice (6:19, 18:22).

Žuti su vodili sve do početka druge četvrtine kada su gosti preuzeli incijativu u svoje ruke i krenuli prema pobjedi. U trećoj se četvrtini domaćin približio na samo poen zaostatka, no nakon dva slobodna bacanja i dvice gostiju, izgubili su rezultatski priključak.

Najučinkovitiji je igrač Splita bio a potom Rebec s 15 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 1ukradenom loptom, a potom McLaughlin s 12 poena, 6 skokova i 3 ukradene lopte; Kačinas s 11 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Turudić s 9 poena, 1 skokom i 3 ukradene lopte; Johnson s 8 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Vuko s 8 poena i 3 skoka; Kučić s 4 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Bajo s 2 poena i 2 skoka te Gulin, Pjević, Salamurić i Palavra.

Trener Bekir: "Nikad nisam pomislio da nisam favorit, nisam se plašio igrati protiv ikoga"

Utakmicu je prokomentirao trener Trepca Aziz Bekir: "Zahvalio bih KK Splitu na lijepoj organizaciji. Krenuli smo dobro, uspjeli smo promijeniti ritam i uspjeli smo to iskoristiti jer nismo bili favoriti jer je košarka ovdje drugačija nego na Kosovu. Nikad nisam pomislio da nisam favorit, nisam se plašio igrati protiv ikoga."

Dobro ste zapaprili Splitu?

Da, rekao sam igračima kako će što izgledati ako budemo radili ono što smo se dogovorili. Ovaj je put bilo onako kako smo zamislili.

Dobili ste bez dobrog igrača?

Da, nije bilo ni centra, igrali smo bez dva igrača iz prve petorke, a doveli smo novu četvorku.

Trener Rančić: "Nedostajalo je agresivnosti"

Nakon susreta, utakmicu je prokomentirali i trener Splita Damir Rančić: "Nismo od početka ušli kako treba, ušli smo jako sporo, trebali smo ući u borbu, a bili smo premekani u obrani, a u napadu nismo dolazili do rješenja. Imali smo nekoliko dobrih šuteva, ali ništa nije ulazilo. U zadnjoj smo četvrtini došli na dva razlike, a onda iz neshvatljive dvije glupe rotacije koje nismo ni trenirali ni radili zabili su dva šuta i poletjeli, a mi se nismo uspjeli vratiti.

Nije bilo ni agresivnosti?

Da, 38 primljenih poena nije puno, ali puno je kada znaš da nisi izišao cijelo poluvrijeme iz bonusa. Nismo ni njima smjeli dati da zabiju toliko poena.

Je li Vam nedostajao Runjić?

Da, njemu je forte obrana i energija, sigurno je nedostajao njegov doprinos i energija.

Što očekujete u nedjelju protiv Zadra?

Sada ćemo se spremati za Zadar, promijenjen je stil igre, oni su promijenili trenera. Nadam se da ovim rezultatom nismo razočarali publiku, nadam se da će doći i dati nam poguranac, danas je bio loš dan.

Mihailović je jedan od opasnijih igrača?

Da, on je motor momčadi, neće biti lako.

Turudić: Nametnuli su nam svoju igru

Igrač Splita Benedikt Turudić prokomentirao je utakmicu: "Mislim da su nam gurnuli svoju igru, nismo nadoknadili zaostatak iz druge četvrtine, u trećoj smo ušli jače, a kasnije su oni sve s iskustvom doveli do kraja."

Kako gledate na Zadar?

Dalmatinski je derbi uvijek pun vatre u leđima, igra se doma, moramo ga napasti u nedjelju. Pratim to rivalstvo cijeli život i jedva čekam utakmicu.

Split će iduću utakmicu odigrati 18. listopada protiv Zadra na Gripama u sklopu 4. kola SuperSport Premijer lige.