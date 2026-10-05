Split trči za zdrave navike: Uključite se u prvi splitski Điraton i podržite zdravi način života

Gradsko društvo Crvenog križa Split, 24. listopada u 17 sati organizira Điraton - Tek iz zdrave navike. Ovaj sportski događaj zamišljen je kao aktivnost za sve generacije koje će hodati ili trčati od Rive do Vile Dalmacija i natrag. Điraton kreće na Rivi, odakle se na ruti od 2,5 km trči do zgrade Banovine, a na ruti od 5 km do Vile Dalmacije, s povratkom na cilj na Rivi. Cilj Điratona je jednostavan, pokrenuti što više građana svih uzrasta i zajedno poslati poruku o važnosti kretanja i zdravih životnih navika.

- Kad se rodimo prvo krenemo puzati, zatim naučimo hodati pa počnemo i trčati. To je bila misao vodilja i ideja prvog splitskog Điratona kojeg organiziramo kako bismo okupili djecu i mlade, učenike, roditelje, sportaše, ali i sve građane koji žele dio svog dana provesti aktivno i u dobrom društvu. U središtu događaja neće biti rezultat ni brzina, već sudjelovanje i zajednička poruka da se zdrave navike stvaraju svakodnevno, poručila je Tanja Marinković iz splitskog Crvenog križa.

Poseban naglasak Điratona je na djeci i mladima. Upravo u najranijoj dobi stvaraju se navike koje mogu oblikovati odnos prema kretanju, sportu i vlastitom zdravlju tijekom cijelog života. Zato je Điraton zamišljen kao prilika da djeca budu aktivna zajedno s prijateljima, roditeljima, učiteljima i cijelom zajednicom.

Iz Crvenog križa ističu da za početak zdravijeg i aktivnijeg života ne treba čekati ponedjeljak, Novu godinu ili neki poseban trenutak. Dovoljno je napraviti prvi korak, a upravo ovim događajem žele okupiti građane svih generacija i pokazati da kretanje može biti jednostavno, dostupno i što je najvažnije, zabavno.

Điraton nije namijenjen samo profesionalnim sportašima niti je potrebno biti u posebnoj fizičkoj formi. Sudionici mogu hodati ili trčati, vlastitim tempom i u skladu s mogućnostima. Upravo je u tome i posebnost događaja, svatko može sudjelovati, a zajednički cilj je važniji od individualnog rezultata.

Organizatori posebno pozivaju splitske škole da se uključe i potaknu svoje učenike na sudjelovanje. Škole imaju važnu ulogu u stvaranju pozitivnog odnosa djece i mladih prema tjelesnoj aktivnosti, a ovakvi događaji pružaju priliku da se zdrave navike promoviraju izvan učionice, kroz kretanje, druženje i zajedništvo.

Điraton „Tek iz zdrave navike“ organizira Gradsko društvo Crvenog križa Split u suradnji s partnerima, Gradom Splitom i Sveučilištem u Splitu.

Prijaviti se možete već danas na linku , a informacije o Điratonu pratite i na društvenim mrežama Gradskog društva Crvenog križa Split.