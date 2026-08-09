Split trčao pod zvijezdama: Na Žnjanu održano drugo izdanje Split Night Halfa

Na novouređenom Žnjanu u subotu navečer održano je drugo izdanje Split Night Halfa, jedne od najatraktivnijih ljetnih noćnih utrka u regiji.

Utrka je startala u 22 sata s plaže Žnjan, koja je bila početna i završna točka svih trkačkih disciplina.

U organizaciji Split Marathona, noć na Žnjanu protekla je u znaku trčanja, glazbe, svjetala i ljetne atmosfere uz more.

Sudionici su mogli birati između tri utrke – na pet i deset kilometara te polumaratona dugog 21 kilometar.

Split Night Half ove se godine na Žnjan vratio drugi put, a trkači su svoje kilometre odrađivali pod zvjezdanim nebom i u posebnom ambijentu splitske obale.