Split Tech City Festival seli na Žnjan: Šesto izdanje donosi šest keynote predavanja, četiri panela i besplatan ulaz

Split Tech City Festival vraća se u svom šestom izdanju, ovoga puta na novoj lokaciji. Festival posvećen tehnologiji, poduzetništvu i ljudima koji pokreću lokalnu zajednicu održat će se u petak, 4. rujna u Amfiteatru na Žnjanu, a ulaz je besplatan.

Nakon pet godina održavanja u Ljetnom kinu Bačvice, festival seli na Žnjan gdje će okupiti osnivače startupova, developere, dizajnere, marketinške stručnjake, investitore, studente i druge članove tehnološke i poduzetničke zajednice.

Interes je već velik – sjedeći kapacitet amfiteatra je popunjen.

Šest keynote predavanja i četiri panela

Središnja tema ovogodišnjeg festivala je PROMJENA, a kroz predavanja, panele i razgovore pokušat će se odgovoriti na pitanja kako se prilagoditi promjenama, nastaviti se razvijati te nove izazove pretvoriti u prilike.

Poseban naglasak bit će na umjetnoj inteligenciji i novim tehnologijama, ali i na karijerama, poslovanju i svakodnevnom radu.

Program donosi šest keynote predavanja i četiri panela, a među govornicima su Jasmin Alić, koji se vraća nakon prošlogodišnjeg nastupa, Velimir Srića, Ivana Artić, Nikola Vrdoljak, Bojan Lazić i Anton Gizdić. Među panelistima su, između ostalih, Davor Bruketa, Dunja Ballon i Velimir Srića.

Uz stručnjake iz područja engineeringa i komunikacija, priliku će dobiti i mlade nade na tržištu rada, a organizatori su pripremili i nagrade koje su osigurali lokalni poduzetnici.

Nakon programa druženje uz Kućnu glazbu

Važan dio Split Tech City Festivala i ove godine bit će networking. Nakon završetka službenog programa druženje se nastavlja uz Kućnu glazbu, a upravo su nova poznanstva, razgovori i ideje koje nastaju „na licu mista“ jedan od zaštitnih znakova festivala.

Ulaz na festival je besplatan uz prethodnu rezervaciju mjesta.

Glavni strateški partneri ovogodišnjeg Split Tech City Festivala su Agilo, ICE Rebus i Grad Split.