Split sutra trči za sve naše Roze: Gotovo 7.000 prijavljenih, prikupljeno više od 90.000 eura

Splitska Riva sutra će ponovno biti obojena u rozo i bijelo. Ovogodišnji Race for the Cure već je prije samog starta srušio dosadašnje rekorde splitskog izdanja ove velike humanitarne manifestacije posvećene borbi protiv raka dojke. Do sada je prijavljeno gotovo 7.000 sudionika, okupljenih u više od 300 timova, uz još oko 600 pojedinačnih prijava, a prikupljeno je više od 90.000 eura.

Interes ne prestaje ni dan uoči utrke, a građani se i dalje žele registrirati i pridružiti događaju.

– Majica, nažalost, danas više nema. Oborili ste sve moguće rekorde i neizmjerno smo ponosni na ovaj grad i naše ljude. Majica će biti još samo nekolicina prije same utrke na štandu Lige, ali bez obzira na majicu, dođite. Budimo zajedno, hodajmo, trčimo, družimo se i podržimo sve naše Roze. Važna je samo ljubav. Svi ste od srca dobrodošli! Hvala vam! – poručuju organizatori.

Čak 21 osnovna i srednja škola uključila se u utrku

Posebno veseli podatak da se ovogodišnjem Race for the Cureu pridružila čak 21 osnovna i srednja škola. Uz humanitarnu dimenziju, sudjelovanje učenika i nastavnika nosi i snažnu edukativnu poruku – o prevenciji i brizi za zdravlje potrebno je učiti od najranije dobi, ali istodobno razvijati solidarnost i svijest o važnosti podrške ljudima koji se suočavaju s bolešću.

Među najbrojnijim timovima upravo su obrazovne institucije. MIOC ima čak 285 prijavljenih, Ekonomski fakultet u Splitu 238 članova, ETŠ Split 202 sudionika, dok Zdravstvena škola Split na utrku dolazi sa 177 prijavljenih.

Tu je i tim Snaga duha, koji okuplja čak 222 člana. Tim predvode Tanja i Maja, koje su se posebno istaknule prikupivši najveći iznos donacija među fizičkim osobama, pokazavši koliko zajedništvo i prijateljstvo mogu biti snažni kada se ljudi okupe oko istog cilja.

Chantal Blockx: "Meni je splitsko izdanje posebno"

Uoči ovogodišnjeg Race for the Curea u Split je stigla i Chantal Blockx, izvršna direktorica Race for the Cure Europe. Tijekom boravka posjetila je organizatora, Županijsku ligu, kao i Kliniku za onkologiju, a u razgovoru za Radio Sunce govorila je o važnosti prevencije i podrške oboljelima te podijelila i vlastito iskustvo suočavanja s rakom.

– Race for the Cure odvija se u brojnim državama Europe i povezuje tisuće ljudi. Meni je splitsko izdanje posebno jer sam uz ovu utrku od prvog izdanja – istaknula je Blockx. Za nju ova manifestacija ima i snažno osobno značenje. Prije deset godina i sama se suočila s rakom.

Naglasila je koliko događaji poput Race for the Curea mogu pridonijeti podizanju svijesti o raku dojke i važnosti preventivnih pregleda, ali i stvaranju snažne međunarodne mreže podrške ženama koje prolaze kroz bolest.

– Često strah sprječava ljude da odu na preventivne preglede i zato kampanje poput ove mogu promijeniti stanje svijesti u društvu – poručila je.

Program na Rivi počinje već u 9.15 sati

Ovogodišnji program na splitskoj Rivi počinje već u 9.15 sati, nastupima plesnih skupina, mažoretkinja, Orkestra HRM-a i Promaya benda. Start utrke zakazan je za 11 sati. Program traje do 12.15 sati, kada će biti proglašen pobjednik, nakon čega slijedi tradicionalno puštanje bijelih golubica. Potom će pred okupljenima nastupiti i Meri Cetinić.

Sudionici mogu birati između trčanja i hodanja. Trkačka ruta duga je pet kilometara i vodi od splitske Rive do Vile Dalmacija i natrag, dok je ruta za hodanje duga 2,5 kilometra te vodi od Rive do Banovine i natrag.

"Ti si život moj"

Organizatori zato pozivaju sve građane da sutra navuku tenisice, spuste se na Rivu i postanu dio jedne od najmasovnijih humanitarnih manifestacija posvećenih borbi protiv raka dojke. Sudeći prema dosadašnjem broju prijava, splitska Riva ponovno bi trebala biti preplavljena rozo-bijelim majicama sa sloganom ovogodišnje utrke: "Ti si život moj." Sutra se u Splitu ne trči samo za rezultat. Trči se i hoda za podršku, prevenciju, zajedništvo i, prije svega, za sve naše Roze.