Split sutra odaje počast Josipu Vraniću: Prije 35 godina položio je život braneći grad

Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice u četvrtak, 24. rujna, obilježit će 35. obljetnicu pogibije Josipa Vranića, prvog pripadnika HRM-a koji je život izgubio u Domovinskom ratu.

Vranić je poginuo 24. rujna 1991. godine u uvali Kašjuni, braneći Split od neprijateljskog napada s mora. Bio je dvadesetogodišnji student i pripadnik netom ustrojenog 66. lakog topničko-raketnog divizijuna, čija je prva zadaća bila zaštita prolaza brodova Jugoslavenske ratne mornarice prema Kaštelanskom zaljevu.

Kobnog dana došlo je do razmjene vatre s torpednim čamcem JRM-a. Nakon toga, cijela taktička grupa „Kaštela“ otvorila je topničku paljbu na položaje hrvatske bitnice, pri čemu je Vranić smrtno ranjen.

Mladi Josip Vranić je postao putokazom slobode koju Hrvatskoj nitko nije darovao osim njezine mladosti i volje naroda da se oslobodi okupatora.

Polaganje vijenaca i odavanje počasti održat će se u četvrtak, 24. rujna 2026. godine, u uvali Kašjuni s početkom u 10:00 sati, na mjestu njegove pogibije.