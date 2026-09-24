Split sutra obilježava Dan policije: Donosimo program svečanosti

Policijska uprava splitsko-dalmatinska sutra, u petak 25. rujna, obilježit će Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika hrvatske policije.

Program započinje u 8 sati na gradskom groblju Lovrinac, gdje će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće kod Središnjeg križa, na Groblju hrvatskih branitelja te na posljednjim počivalištima poginulih i preminulih policijskih službenika.

Obilježavanje se nastavlja u 9.30 sati u predvorju zgrade Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Ondje će kod spomen-obilježja biti položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na policajce PU splitsko-dalmatinske poginule u Domovinskom ratu.

U 10 sati u crkvi Svetog Josipa u Sukoišanskoj ulici bit će služena sveta misa koju će predvoditi msgr. Jure Bogdan.

Program završava svečanom akademijom u 12 sati u dvorani Tehnološkog parka na Dračevcu. Tom prilikom bit će uručena i prigodna priznanja.