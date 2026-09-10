Split stigao u Prag: U kultnoj pivnici zapjevali o Dalmaciji i Hajduku

Pjesme o Dalmaciji, Splitu i Hajduku odjekivale su danas jednom od najpoznatijih praških pivnica. Članovi KUDŽ-a "Filip Dević" gostovali su u pivnici U Fleků, gdje je održan Dan Dalmacije.

Za dalmatinsku atmosferu u srcu Praga pobrinula se mješovita klapa "Filip Dević", čiji su nastup pratili ostali članovi društva te brojni gosti poznate pivnice.

Koncertu su nazočili i direktor Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Pragu Miodrag Mlačić, koji je bio organizator događanja, te hrvatska veleposlanica u Češkoj Ljiljana Pancirov.

"Pivnicom 'Flek' odjekivale su pjesme o Dalmaciji, Splitu i naravno o Hajduku", objavili su iz KUDŽ-a "Filip Dević".

Gostovanje splitskog društva u Češkoj time ne završava. Devićevci nastavljaju svoj program u Pragu i večeras, a sutra putuju u Prostějov, grad na istoku Češke, gdje će sudjelovati na folklornom festivalu.