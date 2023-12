SPLIT STARTUPS MEETUP: Startupima su potrebni edukacija i umrežavanje!

U godini na izmaku Split Tech City je pokrenuo još jedan zanimljiv meetup koji se održava na engleskom jeziku - Split Startups Meetup.

Riječ je o događaju čiji je cilj edukacija i umrežavanje domaćih i stranih startup timova i poduzetnika iz tehnološkog sektora. U četiri ovogodišnja izdanja održana su dva predavanja, četiri panel rasprave i dva moderirana razgovora, na kojima je sudjelovalo preko 150 zainteresiranih.

"S obzirom na razvoj splitskog startup ekosustava kroz nekoliko posljednjih godina, bilo je neizbježno da će se pojaviti potreba za jednim ovakvim događajem. Split Tech City uvijek nastoji osluškivati potrebe lokalne IT zajednice i djelovati u skladu s istima, tako da smo udružili snage sa Studentskim poduzetničkim inkubatorom splitskog Ekonomskog fakulteta i ove godine pokrenuli Split Startups Meetup", kazala je Nikolina Kukoč iz Split Tech Cityja.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS

Na prvom izdanju Split Startups Meetup-a, održanom u veljači, održani su panel rasprava i predavanje.

Na panel raspravi nazvanoj “Leaving Croatia without leaving Croatia” nastupili su Dario Boras (Parklio), Mario Frančešević (SeekandHit) i Ivan Mrvoš (Include). Oni su s publikom podijelili jesu li ikad imali priliku živjeti izvan Hrvatske i osnovati tvrtku tamo, savjetovali su kako izgraditi mrežu međunarodnih partnera te su otkrili najbolje načine za prikupljanje sredstava kao startup.

Uslijedilo je predavanje “From an Idea to Global Success” koje je održao Andreas Spechtler, osnivač i direktor poduzetničkog akceleratora Silicon Castles.

Tema panel rasprave na drugom izdanju Split Startups Meetup-a, održanom u svibnju, bila je “Humans of Startups”. O tome kako je raditi u startupu, kakav je osjećaj biti prvi zaposlenik u startupu, koje su sličnosti i razlike između startupa i korporativnog poslovanja te o brojnim sličnim pitanjima govorili su Iva Kegalj (Litto Agency), Ivan Veštić (GetByBus) i Josip Volarević (dReader).

Večer je upotpunjena predavanjem “Legal aspects of opening, running, and investing in startups”; odvjetnik Frano Barović (Nlaw Croatia) govorio je o pravnim aspektima otvaranja, vođenja i ulaganja u startupe.

Treći Split Startups Meetup održan je u rujnu Ljetnom kinu Bačvice u sklopu pretprograma internacionalnog dana Split Tech City Festivala.

Na panel raspravi “Am I Too Young to Be Taken Seriously?” svoja su iskustva i savjete mladima dali Ron Brumbarger (Apprentice University), Blaž Perić (SmartNest), Ivana Perić (RESOLVE) i Suzana Špika (Postindustria).

U nastavku se mogao čuti moderirani razgovor “Get Ahead of the Game!”, na kojem su Mirela Petrović (mAI way) i Antonio Perić-Mažar (Locastic) publici otkrili koje prednosti mladi poduzetnici mogu imati ako dobro iskoriste nove tehnologije poput AI i Web3.