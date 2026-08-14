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Split stao uz Omiš nakon katastrofalnog požara: Šuta šalje kamione, opremu i ekipe za sanaciju

U pomoć su spremne krenuti ekipe Čistoće te Parkova i nasada, i to čim situacija na terenu omogući početak sanacije
Tomislav Šuta

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta donio je odluku da se oprema gradskih tvrtki stavi na raspolaganje Omišu nakon katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje.

U pomoć su spremne krenuti ekipe Čistoće te Parkova i nasada, i to čim situacija na terenu omogući početak sanacije.

„Donio sam odluku da se oprema naših gradskih tvrtki stavi na raspolaganje Omišu nakon katastrofalnog požara. Čistoća te Parkovi i nasadi spremni su, čim se steknu uvjeti na terenu, uputiti kamione s grajferima i ekipe za sanaciju opožarenog područja“, poručio je Šuta.

Na Gripama prihvaćeno više od 300 evakuiranih

Split je pomoć pružao i tijekom noći. Na Gripama je, prema riječima gradonačelnika, prihvaćeno više od 300 osoba evakuiranih s požarom ugroženog područja, među kojima su većinom bili strani državljani.

Nakon poboljšanja situacije, autobusi splitskog Prometa krenuli su s njihovim povratkom prema Omišu.

„Grad Split ostaje na raspolaganju interventnim službama i svim pogođenima ovim požarom“, zaključio je Šuta.

Nakon dramatične borbe s vatrenom stihijom sada slijedi sanacija opožarenog područja i zbrajanje materijalne štete, a Split je najavio da će u tom dijelu pomoći svojim ljudstvom i mehanizacijom.

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