Split stao uz Omiš nakon katastrofalnog požara: Šuta šalje kamione, opremu i ekipe za sanaciju

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta donio je odluku da se oprema gradskih tvrtki stavi na raspolaganje Omišu nakon katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje.

U pomoć su spremne krenuti ekipe Čistoće te Parkova i nasada, i to čim situacija na terenu omogući početak sanacije.

„Donio sam odluku da se oprema naših gradskih tvrtki stavi na raspolaganje Omišu nakon katastrofalnog požara. Čistoća te Parkovi i nasadi spremni su, čim se steknu uvjeti na terenu, uputiti kamione s grajferima i ekipe za sanaciju opožarenog područja“, poručio je Šuta.

Na Gripama prihvaćeno više od 300 evakuiranih

Split je pomoć pružao i tijekom noći. Na Gripama je, prema riječima gradonačelnika, prihvaćeno više od 300 osoba evakuiranih s požarom ugroženog područja, među kojima su većinom bili strani državljani.

Nakon poboljšanja situacije, autobusi splitskog Prometa krenuli su s njihovim povratkom prema Omišu.

„Grad Split ostaje na raspolaganju interventnim službama i svim pogođenima ovim požarom“, zaključio je Šuta.

Nakon dramatične borbe s vatrenom stihijom sada slijedi sanacija opožarenog područja i zbrajanje materijalne štete, a Split je najavio da će u tom dijelu pomoći svojim ljudstvom i mehanizacijom.