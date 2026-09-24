Split Spring stiže u jesenskom izdanju s najbogatijim programom dosad

Idući tjedan, u četvrtak 1. listopada konačno počinje omiljena splitska manifestacija – Split Spring by Staropramen, ovoga puta u posebnom jesenskom izdanju i s možda najbogatijim programom dosad. Tijekom deset dana, sve do 10. listopada, posjetitelje očekuje spoj glazbe, filma, umjetnosti, programa za djecu i cijele obitelji, kvizova, knjiga, odlične hrane i pića te svakodnevnog druženja na otvorenom.

Nakon prvog dana i večeri otvorenja, već drugog dana, u petak, 2.10. Split Spring Splićanima poklanja veliki besplatni koncert TBF-a. Jedan od najpoznatijih splitskih bendova nastupit će u Ulici kralja Tomislava, a koncert je otvoren za sve posjetitelje.

Vikend za najmlađe i cijelu obitelj

Subota je posebno osmišljena za najmlađe posjetitelje, koje očekuje kino pod zvijezdama uz jedan od najvećih animiranih hitova prošle godine – Zootopia 2. Film se prikazuje u posebnom „silent cinema“ formatu: umjesto klasičnog ozvučenja, svaki gledatelj dobiva bežične slušalice putem kojih prati film.

Slušalice su za posjetitelje besplatne, a moći će se preuzeti uz osobni dokument sat vremena prije početka projekcije.

Iako je Split Spring, "october edition" svakoga dana namijenjen baš svima – Splićanima, gostima grada i turistima, od 0 do 100 godina – nedjelja je rezervirana za obitelj.

U sklopu velikog Family Daya najmlađe očekuju animatori, facepainting i slikarska radionica za djecu, a dan završava još jednom projekcijom kina pod zvijezdama, ovoga puta uz film Paddington in Peru.

Prijave za slikarske radionice, kako one za djecu tako i one za odrasle, odvijaju se putem Instagram inboxa profila @split.spring.

Hollywood i Oscar pod splitskim zvijezdama

Ponedjeljak i utorak donose „silent kino“ za odrasle i dvije prave filmske poslastice.

Na programu je F1: The Movie s Bradom Pittom u glavnoj ulozi, a večer poslije prikazuje se One Battle After Another s Leonardom DiCaprijem – veliki pobjednik ovogodišnje dodjele Oscara i dobitnik nagrade za najbolji film.

I ove će se projekcije pratiti putem bežičnih slušalica, pretvarajući večernji Split Spring by Staropramen u veliko kino na otvorenom.

Slikanje uz PeTe i Limonce Spritz

Srijeda pripada ljubiteljima umjetnosti i svima koji se žele okušati u slikanju, bez obzira na prethodno iskustvo. Na programu je radionica Sip & Paint by PeTe, na kojoj će sudionici slikati uz neograničeni PeTe.

Radionica se ponavlja i u petak, ali u nešto drukčijem izdanju – ovoga puta kistove prati u čašama Limonce Spritz.

Broj mjesta na radionicama je ograničen, a prijave se primaju putem Instagram inboxa profila @split.spring.

Koliko dobro poznajete Split?

Petak donosi i program za one koji više vole testirati znanje. Silvije Pleština, jedan od najpoznatijih hrvatskih autora kvizova, za Split Spring priprema poseban kviz namijenjen upravo Splićanima.

Pitanja će, naravno, biti vezana uz Split, ali neće nedostajati ni filmova, opće kulture i ostale trivije.Za najbolje ekipe Staropramen je pripremio bogat nagradni fond, a glavna nagrada je Samsung The Freestyle projektor. Među ostalim nagradama su YETI Roadie hladnjak, HOFA’s Moon Roštilj te Messermeister noževi, uz Staropramen 6-packove.

Ekipa može imati najviše pet članova, a prijave se primaju putem Instagram inboxa @plestigram. Kviz se održava u petak, 9. listopada, od 18 sati u Đardinu.

Svaku večer glazba, a svaki dan – knjige

Program Split Springa ne završava pojedinačnim događanjima. Svakoga dana od 19:30 DJ-i preuzimaju glazbenu kulisu festivala, dok će se od 21 do 23 sata izmjenjivati posebni tematski glazbeni programi.

Za one koji ipak žele malo mira usred festivalske vreve, tijekom svih deset dana bit će otvorena i besplatna čitaonica i knjižnica powered by Mozaik.

Knjige će se moći čitati na licu mjesta, ali i posuditi te vratiti do završetka festivala. Posjetitelji će moći donijeti i svoje knjige i slikovnice koje više ne trebaju, zamijeniti ih za druge ili ih jednostavno ostaviti kako bi pronašle novog čitatelja.

Ideja je jednostavna – knjige trebaju cirkulirati, a dobra priča uvijek može pronaći novog vlasnika.

Split Spring bez dobre hrane? Nemoguće.

Uz nikad bogatiji kulturni, filmski i zabavni program, Split Spring i dalje ostaje mjesto na kojem se prije svega – dobro jede i druži.

Street food specijalitete pripremat će neka od poznatih imena splitske gastro scene: Artičok, Maka Maka, Biberon, Misto, Toč, Baza i Spuddy, koji će za deset dana festivala pripremiti svoja posebna street food izdanja.

Za barski dio zaduženi su partneri festivala pa će se moći uživati u hladnom Staropramenu, Heritage pelinkovcu, PeTe-u, rakijama Madre Badessa te zanimljivim koktelima na bazi Jamesona, Absoluta i Malfy Gina.

Na Split Spring dolaze i četveronožni posjetitelji

Split Spring ni ove godine ne zaboravlja svoje četveronožne goste. Tijekom cijelog festivala bit će otvorena Purina ProPlan zona za ljubimce, u kojoj posjetitelje očekuju i pokloni za njihove ljubimce.

A već tradicionalno, na ulazu u park bit će i udruga Bestie, koja će predstaviti životinje koje traže svoj dom. Posjetitelji će ih moći upoznati, družiti se s njima, ali i povesti ih u šetnju Bedemom Cornaro – a možda se iz jedne festivalske šetnje rodi i jedno trajno prijateljstvo.

Deset dana, deseci programa i jedno veliko jesensko druženje u centru Splita. Split Spring vraća se idući tjedan – s koncertima, filmovima, radionicama, kvizovima, knjigama, DJ-ima, odličnom hranom i sadržajem za cijelu obitelj.

Jer ljeto možda jest završilo, ali Split još nije spreman zatvoriti sezonu druženja na otvorenom.