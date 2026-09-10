Split Spring se vraća u Đardin! Nakon otkazivanja stiže novi termin, a Splićane čeka i besplatan koncert TBF-a

Nakon što je zbog nepovoljne vremenske prognoze otkazano rujansko izdanje manifestacije Split Spring, koje se od 10. do 20. rujna trebalo održati na Bedemu Cornaro, danas je na konferenciji za medije najavljen novi termin održavanja.

Split Spring održat će se od 1. do 10. listopada, i to na mjestu na kojem je prije nekoliko godina započela njegova priča – u parku Đardin.

Povratak u Đardin ima posebno značenje jer se Split Spring upravo ondje održavao prvih pet godina, a Đardin je tijekom tog razdoblja postao mjesto s kojim su Splićani najviše poistovjećivali ovu popularnu manifestaciju. Tako da se konačno ostvaruje ono što Splićani govore već godinama: „Vratite Split Spring u Đardin.“

"Gradonačelnik Splita čuo je želju građana i prepoznao važnost povratka manifestacije na njezinu originalnu lokaciju, na čemu mu želimo posebno zahvaliti.

Nakon današnjeg sastanka s predstavnicima Grada Splita, na kojem su finalizirani novi termin i lokacija, možemo potvrditi da se Split Spring od 1. do 10. listopada vraća u Đardin.

Posebno želimo istaknuti suradnju s Gradom Splitom i osobno gradonačelnikom, koji su u vrlo kratkom roku, nakon što smo zbog vremenskih okolnosti morali odustati od rujanskog termina na Bedemu Cornaro, pomogli pronaći rješenje kako Split ne bi ostao bez manifestacije i svih besplatnih sadržaja koje smo pripremili za građane.

Vjerujemo da je upravo ovakav odnos Grada prema događanjima koja su namijenjena njegovim građanima važan – pogotovo kada je riječ o programu koji je otvoren i besplatan za sve generacije” izjavila je organizatorica Sarah Josipović, čije poduzeće stoji iza brojnih turističkih projekata i manifestacija diljem Hrvatske - od Zagreba, Splita, Šibenika, Dubrovnika i Varaždina.

“Ove jeseni u Đardinu pripremamo najjači popratni program do sada koji je posebno osmišljen za sve generacije. Tako građane očekuje deset dana besplatnog programa: “Silent movie” - Oscarovski filmovi pod zvijezdama te dva animirana filma za najmlađe - Paddington in Peru i Zootropola, tu je i Family Day s maskotama, animatoricama, facepaintingom i aktivnostima za cijelu obitelj, slikarske radionice za odrasle i djecu, knjižnica i čitaonica na otvorenom, pub kviz jednog od najpoznatijih kvizaša u Hrvatskoj - Silvije Pleštine te brojni drugi sadržaji.

A kao veliko otvorenje i poklon Splićanima, u sklopu Split Springa, u Ulici kralja Tomislava, ispod Đardina, održat će se i besplatan koncert TBF-a. Sve vas čekamo u velikom broju i sretni smo što se ponovo družimo na omiljenoj lokaciji u gradu. Još jednom zahvaljujemo gradonačelniku Šuti i Gradu Splitu što su stali iza povratka Split Springa u Đardin i što su omogućili da deset dana programa koji smo pripremili za Splićane ipak bude održano.”

Nakon svih promjena koje su pratile ovogodišnje izdanje, teško smo mogli poželjeti ljepši rasplet od povratka tamo gdje je Split Spring počeo.

Sada nam preostaje samo jedno – nadati se lijepom listopadskom vremenu.

Vidimo se od 1. do 10. listopada u Đardinu.