Split Spring odlazi iz Splita? Organizatorica nakon osam godina poručila: "Ozbiljno razmišljamo da ovo bude posljednje izdanje"

Nakon osam godina održavanja Split Springa, budućnost jedne od prepoznatljivijih splitskih manifestacija dovedena je ozbiljno u pitanje. Organizatorica Sarah Josipović objavila je opširno otvoreno pismo upućeno grupi Đardin Split u kojem je iznijela svoju stranu višegodišnjeg sukoba oko održavanja manifestacije u centru grada te poručila kako ozbiljno razmišljaju o odlasku iz Splita.

"Za početak, ovo je moguće posljednja godina Split Springa u vašem i našem Splitu", navela je Josipović, dodajući kako postoji mogućnost da se manifestacija već od sljedeće godine preseli u neki drugi grad.

"Ono što je počelo kao kritika, za nas je postalo maltretiranje"

Josipović u pismu tvrdi kako su ona, njezina obitelj i manifestacija godinama izloženi pritiscima dijela ljudi okupljenih oko grupe Đardin Split. Podsjetila je na 2019. godinu i tadašnje primjedbe da događanja u Đardinu traju predugo, dok se, prema njezinim riječima, danas problematizira i desetak dana održavanja festivala.

Navela je i incident za koji tvrdi da se dogodio ranijih godina, kada se jedan od kritičara festivala popeo na pozornicu, udario DJ-a po ruci i sam stišao glazbu, uz riječi da je Đardin "njegov dvor". Josipović također tvrdi da su uslijedile godine fotografiranja, prijava policiji, komunalnim službama, institucijama i medijima. Organizatorica posebno ističe kako je Split Spring, prema njezinim riječima, svake godine imao potrebne dozvole i suglasnosti za održavanje, uključujući odobrenja Ministarstva kulture i konzervatora.

Tvrdi da su prijetnje stigle i do njezine obitelji

U jednom od ozbiljnijih dijelova pisma Josipović tvrdi da je njezin suprug doživio neugodan susret tijekom kojeg mu se navodno prijetilo uništenjem manifestacije i njihove egzistencije, i to dok je Marmontovom ulicom hodao s njihovo dvoje male djece. Prema njezinim riječima, nakon toga je upravo njezin suprug prijavljen zbog navodne prijetnje. Josipović naglašava i kako su organizatori bili prozivani zbog navodnog izlijevanja ulja u šaht u Ulici kralja Tomislava, što odbacuje. Navodi da svi ugostitelji imaju spremnike za otpadno ulje te da se nakon manifestacije dodatno angažira Čistoća Split kako bi lokacija bila očišćena.

"Jesmo li savršeni? Nismo", priznaje organizatorica. Dodaje kako na manifestaciji radi više od 150 ljudi te da se može dogoditi pogreška, poput prolivenog pića ili pomicanja ležaljke na travu, ali tvrdi da su organizatori spremni svaki stvarni propust ispraviti i nadoknaditi eventualnu štetu.

"Parkovi jesu za ljude"

Organizatorica u pismu odbacuje argument prema kojem manifestacije poput Split Springa ne pripadaju parku.

Podsjeća da se festivali, koncerti, kina na otvorenom, gastronomska događanja i obiteljski programi održavaju u gradskim parkovima diljem svijeta. "Park nije muzejski eksponat koji ljudi smiju promatrati iz daljine. Park je javni prostor koji treba čuvati – ali je napravljen i da u njemu ljudi borave, susreću se i žive", poručila je. Dodala je da organizator nema pravo uništavati park, ali smatra da je njegova obveza lokaciju čuvati, čistiti i nakon događanja vratiti gradu u najmanje jednako dobrom stanju.

Josipović se osvrnula i na prozivke zbog toga što manifestaciju organizira tvrtka iz Zagreba. "Ja sam Zagrepčanka koja se udala za Splićanina s Meja. Split je grad u kojem moja obitelj provodi velik dio života i koji moja djeca doživljavaju kao svoj", napisala je, ocijenivši stalno naglašavanje njezina podrijetla govorom mržnje.

Već je, kaže, trebala napisati: "Ovo je posljednji Split Spring"

Otvoreno pismo otkriva koliko su organizatori blizu odluke o odlasku iz Splita. Josipović priznaje kako je prvotno namjeravala vrlo jednostavno objaviti: "Ovo je posljednji Split Spring."

Nakon osam godina, piše, više se ne žele braniti, dokazivati što jest, a što nije ulje, gledati tko ih fotografira iza grmlja niti nakon svakog događanja čekati novu prijavu ili novi dopis institucijama. "Želimo otići i više se nikada poslovno ne vratiti", napisala je. No prije donošenja konačne odluke razgovarali su s partnerima, prijateljima i suradnicima, od kojih su, kako navodi, gotovo jednoglasno čuli isto: nemojte odustati.

Koncert TBF-a ponovno ih je natjerao da se zapitaju

Posebnu ulogu u preispitivanju konačne odluke imao je ovotjedni koncert TBF-a u centru Splita. Josipović navodi da su gledali ulicu ispunjenu ljudima svih generacija koji su pjevali, plesali i grlili se, a nakon koncerta prilazili su im građani i zahvaljivali na organizaciji. "Govorili su nam da je ovo najbolje što se Splitu dogodilo posljednjih nekoliko godina. Govorili su samo: 'Hvala vam.' I onda se vratiš kući i pitaš se: kako da nakon toga napišeš da odlaziš?", napisala je. Podsjetila je i da Split Spring nije samo zabava za posjetitelje. Prema njezinim riječima, na manifestaciji je angažirano više od 150 Splićana – ugostitelji, glazbenici, tehničari, fotografi, animatori, zaštitari, studenti i brojni drugi.

Zbog svega toga Josipović zasad ipak ne želi definitivno potvrditi odlazak. "I zato danas više neću napisati da je ovo sigurno posljednji Split Spring. Napisat ću nešto što mi je puno teže: ozbiljno razmišljamo o tome da bude", poručila je. Priznaje da su organizatori umorni i da jedan dio nje želi spakirati stvari, otići iz Splita i više se poslovno ne vratiti, dok se drugi pita imaju li ipak odgovornost prema ljudima koji godinama dolaze na manifestaciju. Josipović smatra kako nekoliko najglasnijih kritičara ne može govoriti u ime cijeloga grada te poziva da se pogleda broj ljudi koji su svih ovih godina podržavali Split Spring i dolazili na njegove programe.

"Ako ostanemo, želim ostati zbog onog drugog Splita. Našeg Splita. Splita koji voli, a ne mrzi", napisala je.

"Možda ovo ipak nije oproštajno pismo, a možda i je"

Pred kraj pisma organizatorica priznaje kako ni sama još ne zna kako će cijela priča završiti. "Zato ovo možda ipak nije oproštajno pismo, a možda i je. Možda je samo pismo jedne žene kojoj je nakon osam godina zlostavljanja svega – pun kufer", napisala je.

Poručila je da, ostane li Split Spring u gradu, neće ostati zbog svojih kritičara. "Ako ostanemo, nećemo ostati zbog vas. Ostat ćemo unatoč vama. I zbog njih", navela je.

Na samom kraju otvorenog pisma ponovno je ustvrdila kako je ovo "vrlo vjerojatno posljednje izdanje Split Springa" te izrazila nadu da će ih nakon toga kritičari, kako je napisala, napokon pustiti na miru. "Sada vjerojatno odlazimo. Pa se iskreno nadam da će s nama otići i vaša potreba da se nama bavite. Mi ćemo se, kao i dosad, baviti stvaranjem", zaključila je Sarah Josipović, organizatorica Split Springa.