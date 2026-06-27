Split sprema veliku ljetnu zabranu alkohola: Trgovine ga ne bi smjele prodavati nakon 21 sat

Grad Split objavio je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol na području grada. Ako odluka bude usvojena, prodaja alkohola u prodajnim objektima na cijelom području Splita tijekom ljeta bila bi dopuštena isključivo od 6 do 21 sat. Ograničenje bi se primjenjivalo od 1. lipnja do 15. rujna.

Ograničenje bi vrijedilo za cijeli Split

Prema nacrtu odluke, ograničenje bi se odnosilo na prodajne objekte u kojima se prodaju alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol, bez obzira na to je li prodaja alkohola njihova osnovna, pretežita ili sporedna djelatnost.

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U nacrtu se navode prodavaonice, specijalizirane prodavaonice, prodavaonice mješovitom robom, mini marketi, supermarketi, hipermarketi, diskontne prodavaonice, prodavaonice na benzinskim postajama, trgovački centri, tržnice, kiosci, štandovi i klupe, prodaja putem automata, pokretna prodaja, prigodna prodaja na sajmovima, manifestacijama i drugim događanjima te drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice. Drugim riječima, odluka se ne bi odnosila samo na klasične trgovine, nego i na niz drugih oblika prodaje ako se putem njih prodaju alkoholna pića.

Cilj je zaštita javnog reda, mira i povijesne jezgre

U obrazloženju nacrta navodi se da je Split grad s izrazito opterećenim javnim prostorima, posebno u večernjim i noćnim satima, osobito tijekom turističke sezone i razdoblja povećanog broja javnih okupljanja. Grad obrazlaže da povećana dostupnost alkoholnih pića u kasnim večernjim i noćnim satima može doprinijeti narušavanju javnog reda i mira, stvaranju buke, neprimjerenom ponašanju na javnim površinama, onečišćenju javnih prostora te dodatnom pritisku na komunalni sustav i službe nadležne za održavanje reda.

Posebno se ističe važnost zaštite povijesne jezgre Splita, uključujući područje Dioklecijanove palače i kontaktne zone, kao prostora od iznimne kulturne, turističke i društvene vrijednosti.

Važno je naglasiti da se odlukom ne bi uređivalo radno vrijeme prodajnih objekata niti bi se zabranjivao njihov rad. Ograničenje bi se odnosilo isključivo na prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u propisanom vremenskom razdoblju. U nacrtu se navodi da je mjera usmjerena na konkretan problem te da se njome nastoji zaštititi javni red i mir, kulturna baština, okoliš i kvaliteta života stanovnika.

Kazne bi mogle biti vrlo visoke

Nadzor nad provedbom odluke, prema nacrtu, provodio bi Državni inspektorat, sukladno Zakonu o trgovini, te druga nadležna tijela u okviru svojih ovlasti.

Za nepridržavanje odluke primjenjivale bi se prekršajne odredbe Zakona o trgovini. Pravna osoba mogla bi biti kažnjena novčanom kaznom od 5.000 do 39.810 eura, dok bi se odgovorna osoba u pravnoj osobi mogla kazniti iznosom od 2.000 do 6.630 eura. Za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost predviđena je kazna od 5.000 do 13.270 eura, dok bi se fizička osoba za isti prekršaj mogla kazniti iznosom od 2.000 do 6.630 eura.

Građani i poduzetnici mogu poslati primjedbe

Grad Split poziva sve zainteresirane građane, pravne osobe, obrtnike, ugostitelje i ostale dionike da se uključe u postupak javnog savjetovanja dostavljanjem svojih prijedloga, mišljenja i primjedbi.

Javno savjetovanje traje od 26. lipnja do 27. srpnja 2026. godine, a popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte gospodarstvo@split.hr zaključno s 27. srpnja 2026. godine. Nakon završetka savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni, a prihvaćeni ili neprihvaćeni prijedlozi, odnosno oni primljeni na znanje, bit će obrazloženi u izvješću o provedenom savjetovanju koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Splita.