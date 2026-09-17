Split sprema veliki hommage Toši Proeskom: Na 19. obljetnicu njegove smrti Gripe će odzvanjati bezvremenskim hitovima

Split će 16. listopada biti domaćin velike glazbene večeri posvećene jednom od najvoljenijih regionalnih pjevača, Toši Proeskom. Upravo na 19. obljetnicu njegove tragične smrti, u velikoj dvorani ŠC Gripe s početkom u 20 sati održat će se koncert "Toše Forever – Glazba Koja Živi".

Bit će to večer zamišljena kao veliki hommage makedonskom glazbeniku čije pjesme gotovo dva desetljeća nakon njegova odlaska i dalje povezuju publiku diljem regije.

Koncert upravo na godišnjicu Tošine smrti

Datum koncerta nosi posebnu simboliku. Toše Proeski tragično je stradao 16. listopada 2007. godine, a splitski koncert održat će se točno 19 godina poslije. Organizatori najavljuju emotivno glazbeno putovanje kroz njegove najveće hitove, ali i večer posvećenu vrijednostima koje je promovirao – ljubavi, humanosti i zajedništvu.

Posebnu osobnu dimenziju projektu daje Aleksandar Ivanovski, Makedonac sa splitskom adresom i organizator koncerta, koji je s Tošom još kao dijete zajedno pohađao satove glazbe. "Toše nije bio samo veliki pjevač. Bio je čovjek koji je svojim ponašanjem, glazbom i odnosom prema drugima ostavio trag koji se ne može izbrisati. Zato mi je posebno važno da se ovaj koncert održava upravo u Splitu i upravo na godišnjicu njegova odlaska. Ovo nije samo koncert, ovo je večer ljubavi, sjećanja i zajedništva", poručio je Ivanovski.

Na Gripe stiže 30-člani simfonijski orkestar

Na pozornici splitskih Gripa nastupit će 30-člani makedonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Vladimira Dimovskog. Publika će tako neke od najpoznatijih Tošinih pjesama imati priliku čuti u posebnim orkestralnim aranžmanima.

Najavljeni su i nastupi brojnih makedonskih izvođača, među kojima su Stojne Nikolova, Bojana Skenderovska, Ognen Zdravkovski, Dimitar Andonovski, Aleksandar Tasevski i Seid Aliovski, dok organizatori najavljuju i dodatne goste iznenađenja.

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Antonija Šola izvest će pjesme koje su obilježile Tošinu karijeru

Posebno mjesto u programu imat će Antonija Šola, čija je suradnja s Tošom Proeskim ostavila dubok trag u njegovoj karijeri. Šola je autorica tekstova brojnih njegovih pjesama koje su postale veliki hitovi, među kojima su "Volim osmijeh tvoj", "Bože brani je od zla", "Pratim te" i "Srce nije kamen". Na Gripama će nastupiti i Petar Dragojević, a tijekom večeri izmjenjivat će se Tošini najveći hitovi, tradicionalne makedonske pjesme te izvedbe posebno osmišljene u čast njegove umjetnosti.

Dio programa bit će posvećen i makedonskoj glazbenoj tradiciji. Najavljena je, među ostalim, izvedba legendarnog evergreena "Zajdi, zajdi", čime će se Tošina glazbena ostavština povezati s kulturom zemlje iz koje je potekao.

Koncert će imati i humanitarni karakter

Toše Proeski nije ostao zapamćen samo kao jedan od najpopularnijih pjevača svoje generacije. Velik dio svojeg života posvetio je humanitarnom djelovanju, a upravo će taj dio njegova nasljeđa biti naglašen i u Splitu.

Koncert će imati humanitarni karakter te će dio prihoda biti doniran u humanitarne svrhe.

Program će voditi Edita Lučić Jelić. Splitski koncert ujedno bi trebao biti tek početak projekta "Toše Forever – Glazba Koja Živi". Organizatori planiraju nastavak, odnosno održavanje koncerata posvećenih Toši Proeskom i u drugim gradovima diljem regije. Gotovo dva desetljeća nakon njegove prerane smrti, pjesme Toše Proeskog tako će ponovno ispuniti veliku dvoranu – ovaj put u Splitu, na datum koji njegova publika nikada nije zaboravila.