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Split sprema veliki hommage Toši Proeskom: Na 19. obljetnicu njegove smrti Gripe će odzvanjati bezvremenskim hitovima

Split sprema večer punu emocija
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Split će 16. listopada biti domaćin velike glazbene večeri posvećene jednom od najvoljenijih regionalnih pjevača, Toši Proeskom. Upravo na 19. obljetnicu njegove tragične smrti, u velikoj dvorani ŠC Gripe s početkom u 20 sati održat će se koncert "Toše Forever – Glazba Koja Živi".

Bit će to večer zamišljena kao veliki hommage makedonskom glazbeniku čije pjesme gotovo dva desetljeća nakon njegova odlaska i dalje povezuju publiku diljem regije.

Stojne Nikolova
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Koncert upravo na godišnjicu Tošine smrti

Datum koncerta nosi posebnu simboliku. Toše Proeski tragično je stradao 16. listopada 2007. godine, a splitski koncert održat će se točno 19 godina poslije. Organizatori najavljuju emotivno glazbeno putovanje kroz njegove najveće hitove, ali i večer posvećenu vrijednostima koje je promovirao – ljubavi, humanosti i zajedništvu.

Posebnu osobnu dimenziju projektu daje Aleksandar Ivanovski, Makedonac sa splitskom adresom i organizator koncerta, koji je s Tošom još kao dijete zajedno pohađao satove glazbe. "Toše nije bio samo veliki pjevač. Bio je čovjek koji je svojim ponašanjem, glazbom i odnosom prema drugima ostavio trag koji se ne može izbrisati. Zato mi je posebno važno da se ovaj koncert održava upravo u Splitu i upravo na godišnjicu njegova odlaska. Ovo nije samo koncert, ovo je večer ljubavi, sjećanja i zajedništva", poručio je Ivanovski.

Bojana Skenderovska

Na Gripe stiže 30-člani simfonijski orkestar

Na pozornici splitskih Gripa nastupit će 30-člani makedonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Vladimira Dimovskog. Publika će tako neke od najpoznatijih Tošinih pjesama imati priliku čuti u posebnim orkestralnim aranžmanima.

Najavljeni su i nastupi brojnih makedonskih izvođača, među kojima su Stojne Nikolova, Bojana Skenderovska, Ognen Zdravkovski, Dimitar Andonovski, Aleksandar Tasevski i Seid Aliovski, dok organizatori najavljuju i dodatne goste iznenađenja.

 

 
 
 
 
 
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Antonija Šola izvest će pjesme koje su obilježile Tošinu karijeru

Posebno mjesto u programu imat će Antonija Šola, čija je suradnja s Tošom Proeskim ostavila dubok trag u njegovoj karijeri. Šola je autorica tekstova brojnih njegovih pjesama koje su postale veliki hitovi, među kojima su "Volim osmijeh tvoj", "Bože brani je od zla", "Pratim te" i "Srce nije kamen". Na Gripama će nastupiti i Petar Dragojević, a tijekom večeri izmjenjivat će se Tošini najveći hitovi, tradicionalne makedonske pjesme te izvedbe posebno osmišljene u čast njegove umjetnosti.

Dio programa bit će posvećen i makedonskoj glazbenoj tradiciji. Najavljena je, među ostalim, izvedba legendarnog evergreena "Zajdi, zajdi", čime će se Tošina glazbena ostavština povezati s kulturom zemlje iz koje je potekao.

Ognen Zdravkovski

Koncert će imati i humanitarni karakter

Toše Proeski nije ostao zapamćen samo kao jedan od najpopularnijih pjevača svoje generacije. Velik dio svojeg života posvetio je humanitarnom djelovanju, a upravo će taj dio njegova nasljeđa biti naglašen i u Splitu.

Koncert će imati humanitarni karakter te će dio prihoda biti doniran u humanitarne svrhe.

Program će voditi Edita Lučić Jelić. Splitski koncert ujedno bi trebao biti tek početak projekta "Toše Forever – Glazba Koja Živi". Organizatori planiraju nastavak, odnosno održavanje koncerata posvećenih Toši Proeskom i u drugim gradovima diljem regije. Gotovo dva desetljeća nakon njegove prerane smrti, pjesme Toše Proeskog tako će ponovno ispuniti veliku dvoranu – ovaj put u Splitu, na datum koji njegova publika nikada nije zaboravila.

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