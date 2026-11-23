Ovoga petka, 27. studenoga, grad će zastati pred jaslicama kakve dosad nije imao. Njihovim predstavljanjem na platou ispod Prokurativa počinje Advent u Splitu, a potom Srdelice glazbenom posvetom Jovici Škari pjevaju pjesme uz koje su odrasle generacije Splićana. Večer se nastavlja paljenjem lampica i koncertom Alana Hržice, a svoja vrata otvara i klizalište u Đardinu, uz program za najmlađe, ali i one malo starije. Od petka pa sve do Sveta tri kralja Split će živjeti u ritmu glazbe, svjetla i zajedničkih druženja.

U subotu se pali prva adventska svijeća

Dan nakon otvaranja pali se prva adventska svijeća na Trgu Franje Tuđmana, ispred crkve sv. Frane. Ovogodišnji adventski vijenac smješten je oko fontane, a paljenje prve svijeće obilježit će nastup Albine. Istoga dana u jutarnjim satima na Prokurativama započinje dječji program, a večer na istoj pozornici pripada sestrama Ivani i Mariji Husar. U nedjelju će ondje zapjevati klape Cambi, Iskon, Kampanel i Šufit. U samo tri dana Split tako pokazuje sve što će ga obilježiti ovoga prosinca, od mirnog trenutka ispred jaslica i plamena prve svijeće do pjesama koje svi znaju i druženja na otvorenome.

Jaslice s ključem

Ovogodišnje jaslice, postavljene na platou ispod Prokurativa, nisu klasičan prizor betlehemske štalice, nego instalacija konceptualne umjetnosti s porukom „Božić se rodio među nama“. Pod kupolom koja predstavlja nebeski svod smješten je idealni grad, a Sveta obitelj nalazi se u njegovu središtu, na križištu dviju glavnih ulica. Prema njoj kroz četiri ulice pristižu anđeo, tri kralja, pastir te vol i magarac. Do Svete obitelji ne dolazi se ravno, nego stazom posutom slamom, i tek se tada otkriva smisao prizora. Jaslice će tijekom blagdana rasti kako bude nicala božićna pšenica između gradskih zgrada i ozeleni grad pod kupolom.

Bakalar, picigin i klapa ispod ure: Split po Žiniću

Ovogodišnji Advent predstavlja se novim vizualnim identitetom koji potpisuje 5068 agencija na čelu s Nikolom Žinićem, jednim od najcjenjenijih hrvatskih kreativaca. Žinić splitski Advent nije tražio na razglednicama, nego ondje gdje je drugačiji od svih drugih. Na vedrim, svedenim ilustracijama zato su bakalar na Peškariji, klapa ispod ure, picigin na Bačama, klizanje u Đardinu, paljenje svijeća, obitelj na okupu i ekipa na Prokurativama. Okosnica kampanje je stih splitskog pjesnika Tonča Petrasova Marovića „Ne treba nikamo ići, nigdje drugdje tražiti, što jest i tu je“, prenesen u splitski govor. Parafraziran i utkan u prizore iz grada, postao je lajtmotiv svih poruka kampanje: Ne triba nigdi ić i Ne triba nigdi tražit.

Peristil u čarobnom svjetlu, Riva pod zvijezdama

Split se ovih dana polako oblači u blagdansko ruho. Svjetla i ukrasi koji će obasjati trgove, ulice i pročelja pokazuju kako se grad raduje svojim građanima i posjetiteljima. Riva će i ove godine biti šetnica pod zvijezdama, a trideset palmi duž mora zasjat će u svjetlu lampica, kao drvored koji se proteže sve do Matejuške, gdje će ukrašene palme s onima na Rivi činiti jednu svjetlosnu cjelinu. Uz fontanu ispred crkve sv. Frane uzdići će se svjetleće novogodišnje drvce, nova blagdanska vertikala grada koja će se vidjeti s mora.

U palači će Peristil zasjati jače nego lani. Uz dva već poznata stupa, svjetlo će obgrliti još četiri na ulazu u katedralu, pa će najstariji splitski trg i ovoga prosinca biti pozornica svečanosti. Pjaca će dobiti raskošne girlande kako bi spremno dočekala svoje goste, a na Voćnom trgu zaustavit će se blagdanska kočija. Zlatni baluni zasjat će na stablima Cankarjeve poljane i pored Grgura Ninskoga, ondje gdje se iz palače izlazi u grad.

Velike jelke ispred HNK-a, na Pjaci, Vestibulu i Rivi ponovno će čuvati svoje trgove, a svjetla će se proširiti cijelom starom gradskom jezgrom i glavnim prometnicama, sve do ulaza u grad. Jer u prosincu Split ne ukrašava samo svoje ulice, nego i put kojim mu se vraćamo.

Cjelovit program Adventa dostupan je na advent.split.hr