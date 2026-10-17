Split slavi europski trofej! Kuglači Mertojaka pokorili Apatin i osvojili deseti međunarodni pehar u deset godina

Mertojak je ponovio svoj uspjeh iz 2024. kad je u Apatinu osvojio pobjednički pehar u NBC KUPU. I ovaj put u finalu je bila ekipa iz Njemačke, ovaj put VfB Hallbergmoos, no Mertojačani su bili nezaustavljivi. Vjerovali su u sebe i svoju kvalitetu, cilj je bio po drugi put slušati hrvatsku himnu u Apatinu uz zasluženo osvojeni svoj deseti stakleni pehar međunarodne kuglačke federacije u zadnjih deset godina. Impresivan je to niz sportskih uspjeha ovog kvartovskog kluba, i ujedno najbolji rezultat u ekipnim postignućima Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u 2026. godini na međunarodnim natjecanjima.

A što više reći o Antiteatru, zaljubljenicima u svoj klub, navijačka pjesma nije prestajala ni kad nije išlo, a u zadnjem bloku kad se odlučivalo o pobjedniku, naprosto su podrškom "pomeli" protivničke igrače, gurajući Totića i Prađena prema konačnom uspjehu. "Večeras je naša fešta" odzvanjalo je i prije završnog seta "Banjom Junaković".

I ovaj put pokazalo se da je bitan ukupni doprinos cijele ekipe u simbiozi sa navijačima, a ne pojedinca za konačni uspjeh.

Paško Dragičević odlučio se u prvom bloku na Dimitra Dimitrovskog i Bojana Vlakevskog. Dime je savršeno počeo meč sa 667:570 uništio je Funkenhausera, Vlakevski je pružio dobar otpor Reiteru, no on ruši 667:635 Vlakevskog.

U drugom bloku Moser odigrava sjajnih 671 prema 601 Luke Požege, Nikola Muše postiže izvrsnih 181 u prvom setu, no Kramer ga nadmašuje u drugom sa 183, sa 3:1 u setovima i 636:613, i to je 3:1 i razlika za VfB Hallbergmoos, ukupno 5:1u tom trenutku pred zadnji blok.

U zadnjem bloku Ivan Totić i Dario Prađeno moraju pobijediti svoje protivnike i nadoknaditi razliku za uspjeh Mertojaka. Antiteatar grmi sa tribina, lipa dalmatinska pisma ori se kuglanom. Dario Prađeno dobiva sva četiri seta protuv Baeurle, 638:566, Totić osvaja tri seta i 649:573 protiv internacionalca Bogdana Tudorie, 5:3 i čak 120 razlike za Mertojak.

Veliko slavlje za splitski klub može početi.