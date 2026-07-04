Split slavi 250 godina američke neovisnosti: Stigla veleposlanica, sve završilo spektakularnim vatrometom

Split je večeras bio domaćin središnje hrvatske proslave velikog američkog jubileja – 250. obljetnice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Na svečanosti održanoj uz more okupili su se brojni uzvanici iz političkog, gospodarskog, kulturnog i javnog života, a među njima je bila i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.

Večer je protekla u opuštenoj atmosferi, uz spoj američkih i dalmatinskih motiva, čime je još jednom naglašeno dugogodišnje prijateljstvo Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

Zašto je upravo Split bio domaćin proslave?

Odabir Splita za obilježavanje 250. godišnjice američke neovisnosti nije bio slučajan. Američka veleposlanica Nicole McGraw već je ranije isticala kako je grad pod Marjanom podsjeća na njezin rodni Miami, zbog mora, sunca i mediteranskog načina života.

No, osim osobne povezanosti, važnu ulogu imaju i sve snažnije veze između Splita i SAD-a. Posljednjih godina sve je više američkih gostiju koji dolaze u Dalmaciju, a dodatni zamah donijela je i izravna zračna linija između New Yorka i Splita, koja od proljeća povezuje dvije destinacije nekoliko puta tjedno.

Poseban dio programa bio je posvećen gastronomiji. Uzvanici su imali priliku kušati spoj dalmatinskih specijaliteta i američkih klasika, a pažnju je privukao i takozvani "Ambasadorski koktel", piće na bazi pelina koje je, prema riječima organizatora, inspirirala sama veleposlanica McGraw.

Svečanost je završila spektakularnim vatrometom koji je osvijetlio splitsku obalu i simbolično zaključio večer posvećenu četvrt tisućljeća američke neovisnosti.