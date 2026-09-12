SPLIT - ŠIROKI 69-66: Žuti osvojili trofej Kup Splita

Jučer se i danas na Gripama održavao drugi Kup Splita, a momčadi koje su nastupale bile su Split, Dubrovnik, Anwill i Široki.

U prvoj polufinalnoj utakmici sastali su se Anwill i Široki, a slavio je Široki rezultatom 60:69 i tako se plasirao u polufinale.

U drugoj je polufinalnoj utakmici Split porazio Dubrovnik rezultatom 74:59 i izborio finale protiv Širokog. Žuti su slavili nakon rezultatski bolje prve tri četvrtine (16:12), (27:16), (13:10), dok je posljednja pripala Dubrovniku (18:21).

Utakmica za treće mjesto između Anwilla i Dubrovnika na rasporedu je bila danas od 17:30, a treće je mjesto zauzeo Anwill slavivši rezultatom 86:62.

Finale između Splita i Širokog na rasporedu je bilo od 20 sati, a slavili su Žuti rezultatom 69:66. Prva je četvrtina otišla na stranu Širokog (17:21), druga i treća na stranu Splita (19:14, 19:16), a posljednja na stranu Širokog (14:15).

Split je ovom pobjedom osvojio naslov na domaćem pakretu dok je prošle godine to pošlo za rukom Bosni.

Kako je bilo na Gripama, pogledajte u fotogaleriji Renata Pezzija.