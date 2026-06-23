Split se topi, turisti preplavili centar: Jedna pobjeda Vatrenih mogla bi zapaliti grad!

Napravili smo đir po centru Splita i provjerili kakva atmosfera vlada na najpoznatijim gradskim lokacijama. Riva, Pjaca i Marmontova ulica i danas su bile pune turista, a dojam je da ih je iz dana u dan sve više.

Iako je ljeto u Splitu tek uhvatilo pravi ritam, gradska jezgra već sada živi u prepoznatljivom turističkom tempu. Na svakom koraku čuju se strani jezici, fotoaparati i mobiteli neprestano bilježe kadrove stare gradske jezgre, a turisti se, unatoč velikim vrućinama, ne odriču šetnje najpoznatijim splitskim lokacijama.

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Vrućine sve teže padaju i domaćima i gostima

Ono što se danas posebno osjetilo jest sparina. Vrućine su u Splitu postale gotovo neizdržive, pa su mnogi spas tražili u hladu, uz more ili na terasama ugostiteljskih objekata. Riva je i dalje nezaobilazna točka, no šetnja po suncu za mnoge je bila pravi izazov.

Na Pjaci i u Marmontovoj također smo susreli brojne posjetitelje koji su, s kartama u rukama i bočicama vode, obilazili centar grada. Unatoč visokim temperaturama, turistička slika Splita jasno pokazuje da sezona uzima sve više maha.

Euforije još nema, ali Split čeka Vatrene

Ipak, iako je grad pun ljudi, danas se u centru nije osjetila velika euforija. Atmosfera je bila više turistička nego navijačka, a grad je djelovao mirnije nego što se možda očekivalo.

No to bi se vrlo brzo moglo promijeniti. Vjerujemo da bi eventualna pobjeda Vatrenih mogla probuditi Split i donijeti pravu navijačku atmosferu na gradske ulice. Dobre igre naše reprezentacije već su razlog za optimizam, a poznato je da Split itekako zna proslaviti sportski uspjeh.

Grad čeka iskru koja bi mogla pokrenuti slavlje

Za sada centrom dominiraju turisti, vrućina i uobičajena ljetna vreva. No ako Vatreni ostvare dobar rezultat, Riva, Pjaca i Marmontova mogle bi se vrlo brzo pretvoriti u mjesta slavlja, pjesme i navijačkog zajedništva.

Split je danas miran, vruć i pun gostiju, ali dovoljno je malo sportske iskre da grad ponovno proključa — ovaj put ne samo zbog temperatura.