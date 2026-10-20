Split se sprema za prvi Điraton: Već više od 450 prijavljenih, a sudjelovati mogu svi

Split će ove subote, 24. listopada, postati velika rekreacijska staza na otvorenom. Na Rivi će se s početkom u 17 sati održati prvi splitski Điraton „Tek iz zdrave navike”, sportsko-rekreacijska manifestacija koja će okupiti građane svih generacija s jednim zajedničkim ciljem – potaknuti kretanje i zdraviji način života.

Događaj organizira Gradsko društvo Crvenog križa Split u suradnji s Gradom Splitom i Sveučilištem u Splitu, a detalji su predstavljeni na konferenciji za medije održanoj u utorak na Rivi.

Za sudjelovanje nije potrebna posebna fizička priprema, a nema ni startnine. Građani mogu birati žele li hodati ili trčati, kao i duljinu staze koja im najviše odgovara.

Gojo: „Želimo potaknuti ljude da učine nešto za sebe”

Ravnatelj Crvenog križa Grada Splita Tomislav Gojo objasnio je da je Điraton dio širih aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti.

„Manifestaciju organiziramo u sklopu svojih zdravstvenih aktivnosti, s ciljem promicanja zdravog načina života i prevencije bolesti. Ideja nam je da u budućnosti organiziramo cijeli festival zdravlja, a za prvi put ograničili smo se na utrku i prezentaciju zdravstvenih aktivnosti Crvenog križa”, rekao je Gojo.

Istaknuo je da je upravo jesensko razdoblje idealno za rekreaciju u Splitu, zahvaljujući blagoj mediteranskoj klimi.

„Živimo stvarno u prekrasnom gradu koji ima jako puno lokacija za rekreaciju, počevši od Marjana, Rive, šetnice od Bačvica do Žnjana, Duilova i šetnice uz Žrnovnicu”, kazao je.

Prema njegovim riječima, cilj nije samo organizirati jedan sportski događaj, nego potaknuti građane da kretanje postane dio njihove svakodnevice.

„Želimo potaknuti ljude da učine nešto za sebe. Da šetaju, trče, voze bicikl, da rade sve ono što ih može potaknuti na zdraviji način života”, poručio je Gojo.

Grad Split želi da Điraton postane tradicija

Podršku manifestaciji dao je i Grad Split, a pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za sport i politiku mladih Igor Maretić naglasio je važnost stvaranja zdravih navika od najranije dobi.

„Naš je strateški cilj uključiti što veći broj djece i mladih kako bi prihvatili sportski način života. Želimo da se nastave baviti sportom i kada odrastu, pa čak i kada budu osobe treće životne dobi”, rekao je Maretić.

Upozorio je i na sve izraženiji problem nedovoljne tjelesne aktivnosti.

„Kada usporedimo današnje generacije s onima od prije 20 godina, vremena su potpuno drugačija. Nedostatak fizičke aktivnosti rizični je čimbenik za mnoge bolesti, među kojima su kardiovaskularne i neke druge ozbiljne bolesti”, istaknuo je.

Dodao je da rekreacija ne mora podrazumijevati zahtjevne treninge ni posebnu opremu.

„Podržavamo svaku tjelesnu aktivnost, a posebno onu na otvorenom jer je lakša za organizaciju i ne treba nikakva dodatna oprema. Grad Split daje punu podršku tome da ova manifestacija postane tradicionalna”, poručio je Maretić.

Sveučilište poziva studente da se pridruže

U organizaciju se uključilo i Sveučilište u Splitu, koje s Crvenim križem već godinama surađuje na različitim humanitarnim aktivnostima.

Prorektor Vladimir Pleština podsjetio je na tradicionalne akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje studenti organiziraju na sveučilišnim sastavnicama.

„Već dugi niz godina surađujemo s Crvenim križem, naročito kroz dobrovoljno darivanje krvi. Sasvim je logično da podržavamo i ovu utrku, posebno znajući da smo 2028. godine domaćini sveučilišnih igara”, rekao je Pleština.

Pozvao je studente, ali i ostale građane, da se uključe u događaj.

„Sveučilište apsolutno podržava sportski i zdrav način života. Pozivamo naše studente i širu javnost da dođu ovaj vikend i podrže utrku”, kazao je.

Već više od 450 prijavljenih, očekuje se više od 500 sudionika

Tehnički direktor Điratona Ivan Pavić otkrio je da je interes građana već premašio početna očekivanja.

„Kao tehnički direktor izuzetno sam zadovoljan što je već prijavljeno više od 450 ljudi, rekreativaca. Vjerujem da će nas na kraju biti više od 500”, rekao je Pavić.

Sudionicima će na raspolaganju biti dvije staze različitih duljina.

Kraća, duga 2,5 kilometra, namijenjena je prvenstveno šetačima i rekreativcima koji žele sudjelovati u opuštenijem tempu. Kretat će se od Rive prema Banovini, gdje je predviđen okret.

Dulja staza, ukupne duljine pet kilometara, vodit će od Rive preko Banovine do Vile Dalmacije i natrag, a namijenjena je onima koji žele nešto intenzivniju aktivnost.

„Start će biti s Rive, iz dnevnog boravka grada. Na kraćoj stazi bit će šetači, rekreativci i svi oni ljudi velikog srca, kojih u našem gradu ima jako puno”, istaknuo je Pavić.

Bez startnine, uz okrepne stanice i medicinsku podršku

Organizatori su posebnu pozornost posvetili sigurnosti sudionika i tehničkoj pripremi događaja.

Na trasi će biti postavljene dvije okrepne stanice, a za pružanje prve pomoći bit će zaduženi volonteri Crvenog križa.

Pavić je zahvalio policiji, Hitnoj pomoći, cestarskim službama, Čistoći, Prometu i volonterima koji sudjeluju u pripremi manifestacije.

„Broj sudionika zahtijeva da sve bude tehnički dobro organizirano i sigurno. Zahvaljujemo svim službama i volonterima koji su nam dali podršku”, rekao je.

Još jednom je naglasio da je Điraton otvoren svima, neovisno o dobi ili fizičkoj spremnosti.

„Budući da nema startnine, pozivamo sve koji se žele priključiti da dođu i daju svoj doprinos na dva i pol ili pet kilometara”, kazao je.

Na pitanje mogu li sudionici jednostavno doći i prošetati, bez natjecateljskih ambicija, odgovorio je:

„Tako je, možete doći šetati, možete doći trčati. Vaša je dobra volja, ali mislim da je najvažnije doći otvorena srca.”

Prvi splitski Điraton održat će se u subotu, 24. listopada, s početkom u 17 sati na Rivi, a organizatori se nadaju da će ova manifestacija postati redovit dio gradskog sportskog i rekreacijskog kalendara.

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