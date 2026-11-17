Božićna čarolija polako stiže u Split!

Iako nas od Božića dijeli još nešto više od mjesec dana, na splitskoj Rivi već su započele pripreme za nadolazeće blagdane. Montiraju se božićne lampice, uređuje se najpoznatija gradska šetnica, a stigla je i božićna jelka koja će uskoro dodatno uljepšati blagdansku sliku grada pod Marjanom.

Ruku na srce, dolazak božićne jelke jedan je od prvih znakova da se Split polako priprema za Advent, Božić i doček Nove godine.

Dok svakodnevica još teče u uobičajenom ritmu, na najpoznatijoj splitskoj šetnici već se stvaraju obrisi blagdanskog ugođaja kojem se mnogi Splićani vesele.

Božićna svjetla uskoro će obasjati Rivu

Spoj mora, palmi, božićnih lampica i okićene jelke svake godine daje Splitu poseban blagdanski šarm. Upravo je Riva jedno od mjesta na kojima se taj ugođaj najviše osjeti, osobito u večernjim satima kada tisuće lampica obasjaju gradsku šetnicu.

Postavljanje ukrasa i rasvjete tek je početak priprema za prosinačke dane, kada će središte Splita ponovno postati mjesto blagdanskih šetnji, susreta i druženja.

I dok jedni smatraju da je za božićno ukrašavanje još rano, drugi već s nestrpljenjem iščekuju prve upaljene lampice i prizore okićene Rive.

Jedno je sigurno,Split se polako presvlači u svoje blagdansko ruho, a dolazak jelke i postavljanje lampica najavljuju da nam se približava najčarobniji dio godine.

A vi, veselite li se božićnom ugođaju na splitskoj Rivi ili mislite da je za ukrašavanje još prerano?