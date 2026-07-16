Split se prži. Ovi prizori to dokazuju

Split je danas pod snažnim ljetnim suncem, a temperatura zraka u hladu premašila je 32 Celzijeva stupnja. Ni more više ne pruža veliko osvježenje jer mu je temperatura gotovo 25 stupnjeva.

Plaže pune kupača

Visoke temperature napunile su splitske plaže, a posebno živo bilo je na Bačvicama. Turisti i domaći rashlađenje su potražili u moru, dok su brojni kupači uživali na suncu, gotovo potpuno razgolićeni zbog velike vrućine.

U hladu se tražilo slobodno mjesto, a ručnici, suncobrani i kupači ispunili su gotovo svaki dio popularne gradske plaže.

Ljetna vreva i na Rivi

Pravo ljetno ozračje vlada i na splitskoj Rivi. Unatoč jakom suncu, brojni turisti šetaju gradom, fotografiraju znamenitosti i odmaraju se u kafićima, dok se domaći uglavnom drže hladovine.

Kako danas izgledaju splitska Riva i Bačvice, pogledajte u fotogaleriji našeg fotoreportera Bepe Perišića.