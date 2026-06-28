Split se prži na više od 36°C, a jedan dalmatinski grad dosegnuo je nevjerojatnu temperaturu. Pogledajte ovo

Nedjelja je donijela izrazito visoke temperature diljem Dalmacije, ali i šire regije. Prema podacima meteorološke mreže Pljusak.com, oko 14 sati najviše vrijednosti bilježile su se upravo na jugu Hrvatske, osobito u dolini Neretve.

Najviše se istaknuo Metković, odnosno postaja Mobine, gdje je u 14:02 izmjereno 39,8°C, dok je dnevni maksimum već dosegnuo iznimnih 42,9°C. Time je Metković, prema prikazanim podacima mreže Pljusak.com, uvjerljivo bio među najtoplijim lokacijama u cijeloj regiji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odmah iza njega našli su se Milošići s izmjerenih 39,3°C i dnevnim maksimumom od 39,8°C, zatim Staševica s 38,1°C i maksimalnih 39,6°C, te Zadvarje, Centar, gdje je aktualna temperatura bila 36,4°C, ali je dnevni maksimum dosegnuo 39,5°C.

Dalmacija među najvrućim područjima

Vrlo visoke temperature zabilježene su i na brojnim drugim dalmatinskim postajama. U Podprologu je izmjereno 38,0°C, uz dnevni maksimum od 39,4°C, dok je u Vidu bilo 38,9°C, također uz maksimalnih 39,4°C.

Vruće je bilo i u Bilicama - Vrulje, gdje je temperatura iznosila 38,9°C, a dnevni maksimum 39,1°C. U Oklaju je izmjereno 38,9°C, uz maksimalnih 39,0°C, dok je na Čiovu, Movarčica, bilo 38,6°C, uz maksimum od 38,9°C.

Visoke vrijednosti bilježili su i Čista Velika s 37,9°C, Poljica kod Marine s 37,9°C, Knin s 37,8°C, Miljevci - Ivići s 37,8°C, Han Obrovac Sinjski s 37,7°C, Drniš s 37,4°C, Kijevo s 37,3°C, Puljane s 37,3°C te Muškovci, Razovac i Putičanje, gdje je izmjereno 37,1°C.

Ni šire splitsko područje nije ostalo pošteđeno vrućine. Prema podacima Pljusak.com, u Splitu, Spinut, u 14:05 izmjereno je 35,2°C, dok je dnevni maksimum dosegnuo 36,6°C. U Solinu, Srednja strana, izmjereno je 36,0°C, uz maksimum od 36,6°C. U Žrnovnici je bilo 36,8°C, a dnevni maksimum iznosio je 36,9°C. U Omišu je izmjereno 37,0°C, koliko je iznosio i dotadašnji dnevni maksimum. Na području Sinja, postaja Sinj, Bazana pokazivala je 36,6°C, uz dnevni maksimum od 36,8°C. Na Hvaru, Vrboska, izmjereno je 35,4°C, uz maksimum od 36,6°C.

Vrućina zahvatila i ostatak regije

Ekstremno visoke temperature zabilježene su i izvan Dalmacije. Na sjevernom Jadranu istaknuo se Buzet, Sport, gdje je dnevni maksimum dosegnuo 40,2°C, dok je u trenutku mjerenja bilo 37,6°C. Na Krku, Brzac, izmjereno je 39,6°C, što je bio i dnevni maksimum.

U Crnoj Gori najtoplija je bila Podgorica, Masline, s izmjerenih 39,4°C i dnevnim maksimumom od 40,0°C. U Bosni i Hercegovini najviše su se istaknuli Blagaj, korito Bune, s 38,8°C i maksimumom od 39,1°C, te Široki Brijeg, Njivice, gdje je također izmjereno 38,8°C. U Mađarskoj je Solnok dosegnuo 37,9°C, uz dnevni maksimum od 38,1°C, dok je u Srbiji najtoplije bilo u Kragujevcu, Centar, s 36,6°C, te u Kragujevcu, Divostin, gdje je izmjereno 36,2°C, uz maksimum od 37,0°C.

I planinski krajevi bilježe neuobičajeno visoke vrijednosti

Posebno je zanimljivo da su visoke temperature zabilježene i u gorju. U području Gorskog kotara i Like, postaja Baške Oštarije - Prpa imala je 34,2°C, ali je dnevni maksimum dosegnuo čak 37,9°C. U Liču je izmjereno 35,0°C, uz maksimum od 36,4°C, a u Cerovačkim špiljama 35,6°C. U Sloveniji su najviše vrijednosti zabilježene u Borštu, gdje je dnevni maksimum iznosio 36,4°C, te u Žirju, gdje je izmjereno 35,9°C. U Ljubljani je, prema prikazanim podacima, bilo 34,9°C.

Najtoplije lokacije prema prikazanim podacima Prema dostupnim podacima mreže Pljusak.com, najviši dnevni maksimumi zabilježeni su na ovim lokacijama: Metković, Mobine – 42,9°C

Buzet, Sport – 40,2°C

Podgorica, Masline – 40,0°C

Milošići – 39,8°C

Krk, Brzac – 39,6°C

Staševica – 39,6°C

Zadvarje, Centar – 39,5°C

Podprolog – 39,4°C

Vid – 39,4°C

Blagaj, korito Bune – 39,1°C Najtoplija lokacija među prikazanim podacima bila je, dakle, Metković, Mobine, s dnevnim maksimumom od čak 42,9°C.