Split se prisjetio velikana sporta: Gudelju i Gizdiću posthumna priznanja, nagrađene i legende splitskih Gripa

U koncertnoj dvorani Hrvatskog doma, u organizaciji Splitskog saveza športova, obilježen je ovogodišnji Dan splitskog sporta. Kako su na početku istaknuli voditelji Anamarija Alebić i Joško Elezović, ovaj se dan obilježava od 15. rujna 1979. godine, kada su otvorene Mediteranske igre i kada je Split dobio važnu sportsku infrastrukturu.

Nakon pozdravnih riječi predsjednika Splitskog saveza športova Andrije Polića, nazočnima se obratio zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić: "Naravno da se i ja, kao i moja generacija, sjećam Mediteranskih igara, prekretnice u izgradnji sportske infrastrukture. Mi smo i danas u kontaktu s međunarodnim sportskim institucijama i voljeli bismo ponovno organizirati nešto u Splitu.

Hvala i Vladi Republike Hrvatske, koja je ovih dana donijela odluku o velikom ulaganju u sportske objekte u Splitu. Ovdje danas posebno zahvaljujem našim laureatima, dobitnicima priznanja, nažalost pokojnom velikom Ivanu Gudelju i 'enciklopediji' dalmatinskog sporta Jurici Gizdiću. Ovdje su njihove obitelji i puno vam hvala, budite ponosni.

Tu su i Duje Krstulović, legenda košarkaških Gripa, i Mladen Cukrov, koji je jako puno napravio za Muzej splitskog sporta u osnivanju."

Župan Blaženko Boban istaknuo je prkos dalmatinskog čovjeka kao važnu polugu sportskih uspjeha, posebno se prisjetivši velikana koji su danas nagrađeni. Posebno priznanje posthumno je dodijeljeno Jurici Gizdiću, publicistu i velikom kroničaru hrvatskog sporta, posebice Hajduka.

Nagradu "Mihovil Rađa" za fair play u sportu, koju dobivaju sportski entuzijasti koji su svojim radom zadužili splitski sport, dobio je Mladen Cukrov za svoj dugogodišnji sportski i publicistički rad, kao i veliki doprinos splitskoj sportskoj baštini, posebno naporima za osnivanje splitskog Muzeja sporta te osnivanje i djelovanje Kuće slave splitskog sporta. Najveća nagrada splitskog sporta, "Fabijan Kaliterna", posthumno je dodijeljena Ivanu Gudelju, legendi Hajduka i hrvatskog nogometa.

Nagradu je preuzeo Ivanov prijatelj i zaljubljenik u splitski sport Branko Bosanac, uz nazočnost obitelji Gudelj.

Legendarni košarkaš Duje Krstulović također je ovogodišnji dobitnik nagrade "Fabijan Kaliterna". "Žuta trinaestica", u ono vrijeme već moderan igrač, za kojeg se tada govorilo da je NBA potencijal. Naš Duje i danas je vitalan, kao da bi i sada mogao zaigrati pod koševima na Gripama.

U sklopu lijepo organiziranog programa nastupila je i sopranistica Ivona Bosančić.

Događaju su nazočili predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, predsjednik Zajednice športova Splitsko-dalmatinske županije Andrija Čaljkušić te dopredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Milivoj Bebić.