Split se prisjeća legendarnih "Sokolova": Iza njih je herojski ratni put, a 11 branitelja položilo je živote na zadarskom bojištu

U Splitu će se u četvrtak, 8. listopada, održati svečano predstavljanje monografije „Sokolovi”, posvećene ratnom putu 5. gardijske brigade Hrvatske vojske. Program će započeti odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima, dok će središnje predstavljanje biti održano u 18 sati u Vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu.

Predstavljanju monografije prethodit će polaganje svijeća i odavanje počasti poginulim braniteljima na nekoliko lokacija u Splitu. Izaslanstvo Kluba ratnih zapovjednika i viših časnika Udruge veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi”, uz predstavnike Koordinacije braniteljskih i stradalničkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije te Udruge veterana 4. gardijske brigade „Pauci”, obići će spomen-obilježja od 12:30 do 14:30 sati.

Počast će biti odana na Poljani poginulih branitelja na Gradskom groblju Lovrinac te u spomen-kapelici Svetog Križa u vojarni Dračevac. Predviđen je i posjet Muzeju Domovinskog rata u Splitu.

Svečano predstavljanje uz brojne uzvanike

Središnji dio programa održat će se u četvrtak u 18 sati u Vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 31.

Svečani skup otvorit će rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, pročelnica za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita doc. dr. sc. Silvana Burilović Crnov te predsjednik Kluba ratnih zapovjednika i viših časnika Udruge veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi”, umirovljeni general-bojnik Živko Budimir.

Glavni izlagač bit će ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu Matej Gabrilo, viši kustos i magistar povijesti, koji će govoriti o povijesnom značaju i ratnom putu ove postrojbe.

O monografiji će govoriti i umirovljeni brigadni general Ivan Beneta, predstavnik ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata s područja Splitsko-dalmatinske županije, te brigadir Mijo Kožić, glavni urednik monografije i voditelj stručnog tima Ministarstva obrane za njezinu izradu.

Tijekom programa bit će prikazan film o 5. gardijskoj brigadi Hrvatske vojske, a svečanost će završiti izvođenjem brigade himne „Sokolovi”.

Posebna počast jedanaestorici poginulih na zadarskom bojištu

Predstavljanje monografije bit će i prilika za prisjećanje na sve poginule i preminule pripadnike 5. gardijske brigade, kao i za odavanje priznanja njezinim živućim veteranima.

Poseban pijetet bit će iskazan prema 11 pripadnika brigade koji su 1993. godine izgubili živote na području odgovornosti Zbornog područja Split, braneći zadarsko bojište.

Organizatori ističu kako je jedan od glavnih ciljeva monografije sačuvati od zaborava ratni put brigade, njezine pripadnike i doprinos obrani i oslobađanju Hrvatske.

Klub ratnih zapovjednika i viših časnika Udruge veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi” nastavlja njegovati uspomenu na Domovinski rat organiziranjem znanstvenih, kulturnih, vjerskih i komemorativnih događanja.

Posebnu pozornost posvećuju i skrbi za oboljele i starije suborce, a među budućim projektima ističu postavljanje spomen-obilježja poginulim pripadnicima brigade na mjestima njihove pogibije.

Monografija donosi ratni put brigade, ali i osobne priče branitelja

Monografija „Sokolovi” donosi opsežan povijesni i dokumentarni prikaz nastanka, ustroja i djelovanja 5. gardijske brigade Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata.

Temelji se na arhivskoj građi, službenim vojnim dokumentima, zapovijedima i autentičnim svjedočanstvima sudionika ratnih događanja.

Posebno su obrađene obrambene operacije na istočnoslavonskom ratištu, djelovanje brigade u zadarskom zaleđu i na južnom bojištu te sudjelovanje u završnim oslobodilačkim operacijama „Bljesak” i „Oluja”.

Monografija prati i organizacijski razvoj postrojbe, od okupljanja Brigade vukovarskih veterana u veljači 1992. godine, preko ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske u lipnju iste godine, do njezina preimenovanja u 5. gardijsku brigadu u rujnu 1992. godine.

Uz vojnu povijest, djelo donosi i osobne priče pripadnika brigade te prikazuje njihov doprinos obrani hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Trajni spomen na 89 poginulih i stradalih pripadnika

Posebno mjesto u monografiji posvećeno je 89 poginulih i stradalih pripadnika 5. gardijske brigade.

Uz fotografije svakog od njih navedeni su osnovni biografski podaci, uključujući datum i mjesto rođenja te okolnosti, datum i mjesto pogibije odnosno stradanja.

Autori i organizatori naglašavaju kako monografija nije samo vojno-povijesni pregled, nego i trajni dokument sjećanja na ljude koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države.

Djelo ima i obrazovnu vrijednost jer donosi dokumentirane povijesne činjenice koje mogu poslužiti nastavnicima, učenicima, studentima i istraživačima Domovinskog rata.

Prema ocjeni recenzenata, monografija ima značajan znanstveni doprinos, a njezina je namjera povijesnu građu i svjedočanstva sudionika učiniti dostupnima budućim generacijama.

Izjave za medije predviđene su u 17:45 sati, neposredno prije početka predstavljanja, ispred Vijećnice Senata Sveučilišta u Splitu.

Monografija je dostupna i u mrežnom izdanju na stranici 5-gbr.com.