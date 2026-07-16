Split se ponovno smije za Ćubija: Na pozornicu stižu Arijana Čulina i Zrinka

U znak sjećanja na preminulog komičara i glazbenika Damira Mihanovića Ćubija, u Splitu će se i ove godine održati manifestacija "Ćubijevi dani smija". Šesto izdanje memorijalne večeri na rasporedu je u srijedu, 22. srpnja, s početkom u 21 sat, na Trgu Gaje Bulata.

Program se održava u sklopu manifestacije "Splitski litnji koluri", koja ove godine započinje upravo večeri posvećenoj legendarnom splitskom zabavljaču. Pokrovitelji događanja su Turistička zajednica grada Splita i Splitsko-dalmatinska županija.

Ovogodišnje izdanje u znaku žena

Organizatori su najavili kako će ovogodišnja večer proteći u znaku "ženskih pozdrava" Ćubiju. Publiku će nasmijavati glumica i jedna od pionirki hrvatske stand-up scene Arijana Čulina, dok će glazbeni dio programa predvoditi pjevačica Zrinka sa svojim glazbenicima. "Ćubiju ove godine upućujemo ženske pozdrave. Iako je bio nevjerojatan šaljivdžija u nastupu, silno je poštovao žene i bio istinski kavalir. Danas je takvih muškaraca sve manje", poručila je Mirella Meić.

Kako je istaknula, Ćubiju su nepristojnost i ignoriranje drugih ljudi bili potpuno strani.

"Imate neke mlađe muške kolege kojima se javite i ponudite angažman, a oni se ne udostoje odgovoriti ni porukom, ni da ni ne. Takve nepristojnosti Ćubiju su bile apsolutno strane. Zato ove godine – žene. I to kakve", kazala je.

Ćubi će ponovno biti s publikom

Meić smatra da se s Arijanom Čulinom, kada je riječ o glumačkom i komičarskom talentu, malo tko može uspoređivati. Poseban glazbeni pozdrav Ćubiju uputit će i Zrinka, za koju se posljednjih mjeseci često govori da se vraća na scenu. "Iako mnogi pišu kako se Zrinka vraća, moram priznati da ne znam gdje je ona uopće otišla. Meni je oduvijek tu, u eteru", poručila je Meić.

Iako ga više nema među nama, Ćubi će i ove godine simbolično biti dio programa. Njegove snimke bit će prikazane na velikom ekranu, kao i tijekom prethodnih izdanja manifestacije. Organizatori su pozvali prijatelje, kolege i štovatelje Damira Mihanovića Ćubija da im se pridruže na Trgu Gaje Bulata te još jednom zajednički odaju počast čovjeku koji je svojim humorom i glazbom godinama uveseljavao publiku.