Split se oprostio od Saše Lukića: Brojni glazbenici ispratili ga na posljednji počinak

Na splitskom Lovrincu danas je na posljednji počinak ispraćen Saša Lukić, dugogodišnji splitski glazbenik, skladatelj i nekadašnji direktor Splitskog festivala. Lukić je preminuo krajem rujna u splitskoj bolnici.

Na posljednjem ispraćaju okupili su se članovi obitelji, prijatelji i kolege, kao i brojna poznata imena splitske glazbene scene koja su s Lukićem tijekom desetljeća dijelila pozornicu, stvaralaštvo i prijateljstvo.

Od oca se oprostio i njegov sin, glazbenik Dragan Lukić Luky, koji je na Lovrinac stigao s obitelji. Među onima koji su došli odati posljednju počast bili su i Marinko Biškić, Tomislav Mrduljaš, Đorđi Peruzović i Peco Petej, kao i brojni drugi prijatelji i suradnici.

Desetljeća posvećena splitskoj glazbi

Saša Lukić ostavio je značajan trag u glazbenom životu Splita i Dalmacije. Bio je jedan od osnivača grupe Delfini, a njegovo ime vezano je uz niz dalmatinskih pjesama koje su obilježile jedno glazbeno razdoblje.

Među njima su „Stari plac“, „Čobanica“, „Luda splitska noć“, „Od portuna do portuna“ i „More i ljeto“.

Važnu ulogu imao je i u jednoj od najpoznatijih splitskih glazbenih manifestacija. Od 1998. do 2002. godine obnašao je dužnost direktora Splitskog festivala. Nakon godina provedenih u bendovima i festivalskom svijetu osnovao je glazbenu agenciju Prima Music.

Njegov angažman nije ostao ograničen samo na glazbu. Za vrijeme Domovinskog rata sudjelovao je u organizaciji humanitarnih koncerata i akcija kojima se prikupljala pomoć za ratom pogođena područja. Među njima bili su „Pružimo ruku Dubrovniku“ te koncerti pomoći Mostaru.

Glazbenim putem krenuo je i njegov sin Dragan Lukić Luky, koji se ove godine, nakon 13 godina diskografske pauze, vratio albumom „Grad pored luke“.