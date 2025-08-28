Split se oprostio od legendarnog piciginaša: Drago Krpetić, čovik od baluna i picigina, zauvijek je otišao

Polako, od jednog po jednog opraštamo se od naših piciginaških seniora sa Baća. Napustio nas je Drago Krpetić, veliki sportaš i čovik, meštar od baluna, picigina i puno toga još. Nakon moždanog udara, dugo je trajala njegova borba, no lumin se na kraju ugasio.

Nećete vi znat Dragu? A siguran sam da ste mnogi od vas imali njegov balunčić o picigina u rukama i guštali u igri. Pa evo njegova riceta koju nam je ostavija u amanet, Balun za picigin (za 5 osoba):

Vazme se u ruku jedan balun, dobro istučen na tenisu, a britulinon se malo razriže spoj dlakave robe u koju je zamotan. Od te se bužice klištima kombinirkama povuče roba i u dvi minute je balun oguljen. O grezi zid ograta se lipilo, a onda se najpri grubjon, a onda finijom kartom deveron brusi, brusi, brusi..... Ako je priša, more bit gotov za jedno popodne, ali vrag odnija prišu, dva dana su jušto za dobar posal.

Postoji balun za vitar, malo teži, i balun za bez vitra, kojim se igra u mirnije vrime. Nikad se ne brusi na makinji, jer se ne more pogodit mira.

Kad je gotov, balun mora proć barem jednu provu, da bi se znalo je li na miru i po guštu piciginašima. Rok trajanja mu je jednu sezonu.

Zbogom, dragi naš Drago, i pozdravi nam sve naše tamo gori.