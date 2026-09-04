Split se oprostio od Ivana Gudelja: "Otišao je kapetan, legenda i ime uz koje su odrasle generacije hajdukovaca"

Na Poljudu je održana komemoracija za jednog od najboljih nogometaša Hajduka svih vremena, Ivana Gudelja. Ne pamtimo kada je bila ovakva tišina i ovoliko tuge u poljudskoj Kino sali.

Uz Ivanovu obitelj, okupile su se generacije hajdukovaca kako bi još jednom iskazale poštovanje ovom borcu na terenu i u životu: Ivica Šurjak, Stipe Pletikosa, Zlatko Vujović, Nikola Kalinić, Aljoša Asanović, Ante Ivković Zonzi, Ante Miše, Boro Primorac, Faruk Hadžibegić, Stjepan Deverić, Zoran Vulić, Branko Miljuš, Marko Livaja, Dario Melnjak, Zoran Varvodić, Lukša Jakobušić...

Komemoraciju je vodio glumac HNK Split Pere Eranović.

Nazočio je i župan Blaženko Boban, zatim nekadašnji košarkaš Željko Jerkov, tajnik Humanih zvijezda Branko Bosanac, poznati novinari i kroničari Andrija Kačić Karlin i Slaven Alfirević te brojni prijatelji i poštovatelji.

Komemoracija je započela minutom šutnje, a u oproštajnim govorima posebno su istaknuti Gudeljev karakter, borbenost i neraskidiva povezanost s Hajdukom. Njegova velika igračka karijera prerano je prekinuta bolešću, no nogomet nikada nije napustio.

Dok su se na ekranu prikazivale snimke Gudeljevih golova Valenciji, Sparti, Dnjepru… od Ivana su se oprostili predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić, gradonačelnik Tomislav Šuta te ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je izrazio sućut u ime Vlade RH i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Posebno emotivan bio je Vedran Rožić, koji se obratio u ime nekadašnjih suigrača i veterana Hajduka.

„Otišao je kapetan, legenda“

Od Gudelja se oprostio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, poručivši da su Split i Hajduk izgubili jednog od svojih velikana.

„Otišao je kapetan, legenda i ime uz koje su odrasle generacije hajdukovaca“, kazao je Šuta, podsjetivši na Gudeljevu rečenicu da se bez emocije i strasti ne može uspjeti ni u čemu.

Naglasio je kako Gudelj ni nakon završetka igračke karijere nije prestao davati nogometu i gradu. Svoje iskustvo prenosio je mlađim generacijama, a ostao je vezan i uz Hajduk, Split i kulturni život grada.

„Dragi Ivane, hvala ti za sve što si dao Hajduku, Splitu i hrvatskom nogometu“, poručio je Šuta obitelji i prijateljima preminulog velikana.

Glavina: „Ivanova priča nije samo priča o nogometu“

Na komemoraciji je govorio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je istaknuo da Gudeljev trag daleko nadilazi utakmice, pogotke i trofeje.

Podsjetio je na težak trenutak u kojem je bolest prekinula njegovu karijeru, ali i na snagu kojom je Gudelj nakon toga pronašao novi životni put u nogometu.

„Ivanova priča nije samo priča o nogometu, to je priča o snazi čovjeka, o vjeri, o dostojanstvu“, istaknuo je Glavina.

Naglasio je kako će Gudelj ostati zapamćen kao čovjek koji je znao pobjeđivati, ali i dostojanstveno se nositi s najtežim životnim udarcima.

Kustić podsjetio na njegov rad s mladim igračima

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić posebno je govorio o manje vidljivom, ali iznimno važnom dijelu Gudeljeve nogometne ostavštine – radu s mladim igračima.

Gudelj je gotovo tri desetljeća radio s mladim hrvatskim nogometašima, bio instruktor HNS-a i izbornik mlađih reprezentacija te sudjelovao u selekciji generacija hrvatskih igrača.

Kustić je izdvojio i poruku Dejana Lovrena, koji se nakon Gudeljeve smrti prisjetio povjerenja koje mu je pružio dok je bio mladi reprezentativac, a koje ga je, kako je naveo, pratilo kroz karijeru.

Podsjetio je i na jednu od Gudeljevih životnih poruka:

„Nema situacije, ma koliko bila teška, da je čovjek ne može pobijediti.“

„Samo Hajduk živi vječno“

U ime Hajdukovih veterana od Gudelja se oprostio Vedran Rožić, prisjetivši se njegovih početaka i dolaska mladog igrača u već formiranu momčad.

Govorio je o njegovoj nevjerojatnoj izdržljivosti i borbenosti koja se prenosila na suigrače, ali i o vremenu velikih europskih utakmica Hajduka na Poljudu.

Nakon što mu je bolest prekinula igrački put, Gudelj je nastavio raditi kao trener i s mladim nogometašima, ostajući do posljednjih godina snažno vezan uz nogomet i svoju obitelj.

Rožić je oproštaj zaključio riječima koje posebno odjekuju među hajdukovcima:

„Svi smo mi prolazni, samo Hajduk živi vječno.“

Komemoracija je završena još jednim oproštajem splitskog kluba od svog velikana:

„Dragi Ivane, hvala ti na svemu i počivao u miru Božjem.“

Hvala ti, Ivane, za sve, a onu ljubav prema Hajduku, onaj blatnjavi dres iz nogometne borbe pamtit ćemo zauvijek.