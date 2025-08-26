Split se oprašta od voljenog Cipe

Mnoge u Splitu rastužila je vijest da nas je sinoć iznenada napustio Frane Delić Cipa, poznati splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu u neposrednoj blizini peškarije.

Ispred restorana ostavljene su svijeće i ruža.

Cipa je ostavio trag i na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je član benda Wizard Of Stone Mountain, a svirao je i u pratećem live bendu Sinovi, koji je nastupao s Alejuandrom Buendijom (Sašom Antićem iz TBF-a). Također, bio je jedan od pokretača, organizatora i volontera festivala xSTatic, a splitska publika pamti ga i kao promotora te DJ-a.