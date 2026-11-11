Split se okuplja za Kristiana Josipa Periša: Osam minuta šutnje na Voćnom trgu, građani pozvani da donesu svijeće

U subotu, 14. studenoga 2026. godine, na splitskom Voćnom trgu održat će se okupljanje u spomen na preminulog Kristiana Josipa Periša. Građani su pozvani da mu odaju počast kroz osam minuta šutnje, a okupljanje je zakazano za 12 sati.

Organizatori okupljanja su Građanska inicijativa Zdravi Split i Stanari zajedno, koji pozivaju građane Splita da se pridruže i iskažu pijetet prema preminulom Kristianu.

"Za Kristiana. Za istinu. Za odgovornost."

"Pozivamo građanke i građane Splita da se okupe u znak pijeteta prema preminulom Kristianu Josipu Perišu", navodi se u pozivu organizatora. Sudionici su pozvani da sa sobom ponesu svijeće, koje će simbolično zapaliti u znak sjećanja na preminulog 32-godišnjaka.

Okupljanje se održava pod porukom "Za Kristiana. Za istinu. Za odgovornost.", kojom organizatori, uz odavanje počasti preminulom, naglašavaju važnost utvrđivanja istine i odgovornosti.

Podsjetimo, Kristian Josip Periš, 32-godišnji sportaš i kineziolog, preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu. Okolnosti njegove smrti izazvale su brojne reakcije javnosti i udruga koje traže temeljitu istragu i odgovore nadležnih institucija.

Subotnje okupljanje na Voćnom trgu bit će prilika da mu njegovi sugrađani odaju počast i zajednički pošalju poruku da se okolnosti njegove smrti moraju do kraja rasvijetliti.