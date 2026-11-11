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Adio, barba Škaro! Split se oprostio od čovjeka koji je generacije djece učio pjevati, ali i živjeti

[FOTOGALERIJA] Zbogom, barba Škaro!
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Danas je na splitskom Lovrincu ispraćen Jovica Škaro Kadujar, skladatelj, zborovođa, glazbeni pedagog, baš kako je u oproštaju napisalo Hrvatsko društvo skladatelja. A posebno bismo istaknuli ovo – glazbeni pedagog, jer takvog kao što je bio barba Škaro prije njega nije bilo, a teško da će i biti. Svjedoče tome i ruže njegovih brojnih, sada već odraslih Srdelica, koje je barba Škaro desetljećima odgajao u pjesmi i vodio pravim životnim putem. Bile su tu i njegove "Djevojke sa Cetine", koje su i na društvenim mrežama objavile dirljiv oproštaj od svojeg glazbenog pedagoga. Upravo je Jovica još davnih osamdesetih prepoznao te predivne glasove cura iz naše Dalmatinske zagore.

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"Nitko nikad nije tako zborski pjevao kao 'Djevojke sa Cetine'", znao sam mu reći na našim kavama i putovanjima.

A puno je učinio i za vrijeme Domovinskog rata. Pokrenuo je 1991. u hotelu Marjan prvi Dječji festival "Mali Split" i oformio "Dječji zbor prognanika". Otišao je Jovica u hotel Lav i rekao: "Ja bih ovu djecu učio pjevati." Bio je to melem na ranu djeci prognanicima i njihovim roditeljima, koji su zbog velikosrpske agresije morali napustiti svoje domove.

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Vodio je zbor djece prognanika i u Vatikan. Pjevali su Svetom Ocu Ivanu Pavlu II., a zalagao se i za priznanje Hrvatske.

Brojni kolege glazbenici ispratili su danas Jovicu Škaru Kadujara: Đorđi Peruzović, Jole Čagalj, Ivo Amulić, Tedi Spalato, menadžer Ivica Bubalo, Vjekoslava i Tonči Huljić, Milan Terze, Ivanka Luetić Boban, Duško Mucalo, Pero Kozomara, Nenad Vilović, Želimir Dundić – Dundo, Nenad Vetma, Petar Dragojević i mnogi drugi.

Sprovodni obred predvodili su župnik Gospe Fatimske na Škrapama don Ivan Zovko i pročelnik Katedre za crkvenu povijest na Katoličkom bogoslovnom fakultetu dr. don Josip Dukić.

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Od Jovice Škare Kadujara u ime Hrvatskog društva književnika oprostio se Mladen Vuković, rekavši:

"Puno toga ostavio si hrvatskoj glazbi, riječi i pjesmi, pogotovo u radu s mladima. Zato ističem ovdje dva tvoja odličja: Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića i Nagradu Grada Splita za životno djelo. I neka ti je laka splitska, dalmatinska i hrvatska zemlja."

Pokojni Jovica Škaro Kadujar imao je posebnu želju da njegove Srdelice nastave i poslije njega. Nadamo se da će to prepoznati i u Gradu Splitu i u glazbenoj javnosti.

Adio, barba Škaro, i teško će biti bez Vas, ali pokušat ćemo.

To Vam obećavamo…

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