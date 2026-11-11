Adio, barba Škaro! Split se oprostio od čovjeka koji je generacije djece učio pjevati, ali i živjeti

Danas je na splitskom Lovrincu ispraćen Jovica Škaro Kadujar, skladatelj, zborovođa, glazbeni pedagog, baš kako je u oproštaju napisalo Hrvatsko društvo skladatelja. A posebno bismo istaknuli ovo – glazbeni pedagog, jer takvog kao što je bio barba Škaro prije njega nije bilo, a teško da će i biti. Svjedoče tome i ruže njegovih brojnih, sada već odraslih Srdelica, koje je barba Škaro desetljećima odgajao u pjesmi i vodio pravim životnim putem. Bile su tu i njegove "Djevojke sa Cetine", koje su i na društvenim mrežama objavile dirljiv oproštaj od svojeg glazbenog pedagoga. Upravo je Jovica još davnih osamdesetih prepoznao te predivne glasove cura iz naše Dalmatinske zagore.

"Nitko nikad nije tako zborski pjevao kao 'Djevojke sa Cetine'", znao sam mu reći na našim kavama i putovanjima.

A puno je učinio i za vrijeme Domovinskog rata. Pokrenuo je 1991. u hotelu Marjan prvi Dječji festival "Mali Split" i oformio "Dječji zbor prognanika". Otišao je Jovica u hotel Lav i rekao: "Ja bih ovu djecu učio pjevati." Bio je to melem na ranu djeci prognanicima i njihovim roditeljima, koji su zbog velikosrpske agresije morali napustiti svoje domove.

Vodio je zbor djece prognanika i u Vatikan. Pjevali su Svetom Ocu Ivanu Pavlu II., a zalagao se i za priznanje Hrvatske.

Brojni kolege glazbenici ispratili su danas Jovicu Škaru Kadujara: Đorđi Peruzović, Jole Čagalj, Ivo Amulić, Tedi Spalato, menadžer Ivica Bubalo, Vjekoslava i Tonči Huljić, Milan Terze, Ivanka Luetić Boban, Duško Mucalo, Pero Kozomara, Nenad Vilović, Želimir Dundić – Dundo, Nenad Vetma, Petar Dragojević i mnogi drugi.

Sprovodni obred predvodili su župnik Gospe Fatimske na Škrapama don Ivan Zovko i pročelnik Katedre za crkvenu povijest na Katoličkom bogoslovnom fakultetu dr. don Josip Dukić.

Od Jovice Škare Kadujara u ime Hrvatskog društva književnika oprostio se Mladen Vuković, rekavši:

"Puno toga ostavio si hrvatskoj glazbi, riječi i pjesmi, pogotovo u radu s mladima. Zato ističem ovdje dva tvoja odličja: Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića i Nagradu Grada Splita za životno djelo. I neka ti je laka splitska, dalmatinska i hrvatska zemlja."

Pokojni Jovica Škaro Kadujar imao je posebnu želju da njegove Srdelice nastave i poslije njega. Nadamo se da će to prepoznati i u Gradu Splitu i u glazbenoj javnosti.

Adio, barba Škaro, i teško će biti bez Vas, ali pokušat ćemo.

To Vam obećavamo…