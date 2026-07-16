Split saznao europske protivnike: "Žuti" se vraćaju na veliku scenu, čeka ih skupina puna izazova

Košarkaši Splita saznali su protivnike u skupini FIBA Europe Cupa. Kuglice ždrijeba, održanog u Münchenu, "Žutima" su za suparnike donijele Trepču s Kosova, Trier iz Njemačke, Opavu iz Češke, Promitheas iz Grčke i Batumi iz Gruzije.

Split će natjecanje u skupini A otvoriti 7. listopada, kada je na rasporedu prvo kolo.

Prve dojmove nakon ždrijeba iznio je trener Splita Damir Rančić:

– Zanimljiva grupa, po imenima odskaču Trier i Promitheas. Mi se vraćamo na europsku košarkašku kartu i sve ćemo napraviti da naš klub i hrvatsku košarku prezentiramo na pravi način – poručio je Rančić.