Split ruši toplinske rekorde: Ova godina zasad toplija čak i od rekordne 2024.

U Dubrovniku je samo 2011. godine rujan bio topliji od ovogodišnjega. U Rijeci i Splitu je, osim te godine, topliji rujan od donedavnoga bio još i 2023.

Iza nas je još jedan iznadprosječno topao i uglavnom suh mjesec, a ispred nas vjerojatno nastavak razmjerno toplog niza, ali ne i suhog. Rujan je nastavio dugi niz mjeseci sa srednjom mjesečnom temperaturom zraka gotovo diljem Hrvatske barem malo višom od prosječne. Službene ocjene klimatologa DHMZ-a su uglavnom "toplo" i "vrlo toplo", samo na sjeveru Hrvatske - u Međimurju i na varaždinskom području - "normalno", a na krajnjem jugu pak - oko Lastova i na dubrovačkom području - "ekstremno toplo", piše HRT.

U Dubrovniku je samo 2011. godine rujan bio topliji od ovogodišnjega. U Rijeci i Splitu je, osim te godine, topliji rujan od donedavnoga bio još i 2023. U većini kontinentalne Hrvatske noćna i jutarnja svježina, pogotovo u posljednjem rujanskom desetodnevlju, "smanjila" je srednju mjesečnu temperaturu pa je rujan uglavnom od petog do desetog u nizu najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja.

Količina oborina je znatno varirala. Ocjene se kreću od vrlo sušnih do normalnih, a u zapadnoj Istri i kišnih. Poreč je pritom zabilježio gotovo 220 litara kiše po četvornom metru, uključujući novi rujanski rekord od 141 mm u jednom danu. Zabilježen je i porast broja toplih noći, a novi rujanski rekordi postavljeni su u Zagrebu, gdje su u Maksimiru zabilježene dvije, a na Griču čak pet toplih noći. U Slavonskom Brodu rujanska topla noć zabilježena je prvi put, dok je u Kninu izjednačen dosadašnji rekord.

Ovo je među najtoplijim godinama u Hrvatskoj otkad postoje mjerenja, odmah iza 2024., a u Splitu je zasad čak toplija i od rekordne 2024. godine. Oborine su uglavnom bile oko prosjeka na Jadranu, a nešto ispod prosjeka u sjevernim krajevima, osobito Slavoniji. Dugoročne prognoze za ostatak jesenskih i zimske mjesece gotovo neprijeporno daju srednje mjesečne temperature zraka barem malo više od prosjeka, kao i u većini Hrvatske povećanu vjerojatnost za "višak" oborine u svim mjesecima.