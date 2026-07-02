Split produžuje rad kafića i restorana zbog utakmice Hrvatske i Portugala

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta potpisao je Zaključak kojim se ugostiteljskim objektima iz skupine "Restorani" i "Barovi" na području grada Splita omogućuje produženje radnog vremena na dan odigravanja utakmice hrvatske nogometne reprezentacije.

Riječ je o utakmici između Hrvatske i Portugala, koja se igra u petak, 3. srpnja 2026. godine, s početkom u 1 sat po hrvatskom vremenu. Prema odluci Grada Splita, ugostiteljski objekti toga će dana moći raditi do 4 sata ujutro.

Obvezno poštivanje javnog reda i mira

Iz Grada pritom napominju kako su ugostiteljski objekti obvezni održavati javni red i mir te se pridržavati propisa koji uređuju zaštitu od buke.

Odluka će posebno razveseliti brojne navijače koji će utakmicu hrvatske reprezentacije pratiti u kafićima i restoranima diljem grada.

U slučaju da hrvatska nogometna reprezentacija izbori plasman u sljedeću fazu natjecanja, za iduće utakmice donijet će se nova odluka o eventualnom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata.