Na području Splita, Stobreča i Slatina na Čiovu u pripremi je opsežan zahvat održavanja postojećih plažnih površina koji bi trebao obuhvatiti čak 19 lokacija. Gradska tvrtka Žnjan d.o.o. pokrenula je postupak jednostavne nabave za izradu tehničke dokumentacije, odnosno elaborata dohrane plaža na području Grada Splita. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 49.990 eura bez PDV-a, a dokumentacija bi trebala poslužiti kao stručna podloga za buduće zahvate na obalnom području.

Tema je posebno aktualna nakon niza jesenskih nevremena koja su zahvatila Dalmaciju. Snažni valovi i visoke razine mora na brojnim su lokacijama premještali šljunak i pijesak, mijenjali izgled plaža i stvarali potrebu za njihovim ponovnim uređenjem. Novi postupak nabave odnosi se na održavanje postojećih plažnih površina, a ne na izgradnju novih kupališta.

Nije riječ o stvaranju novih plaža

Prema objavljenom projektnom zadatku, planirani zahvati definirani su kao dohranjivanje morskih plaža u smislu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Riječ je o nadomještanju materijala koji je s postojećih plažnih površina trajno nestao djelovanjem prirodnih procesa, što može uključivati dopremu odgovarajućeg kamenog materijala, šljunka ili pijeska.

Takav se zahvat prema dokumentaciji smatra održavanjem, a ne građenjem. Upravo je zbog toga predmet aktualne nabave izrada strukovnog tehničkog elaborata, umjesto klasičnog glavnog ili izvedbenog građevinskog projekta. Važno je pritom razlikovati dohranu postojećih plaža od proširivanja obale i stvaranja novih površina nasipavanjem mora.

Obuhvaćeni Split, Stobreč i Slatine

Projektni zadatak obuhvaća 19 lokacija unutar administrativnog područja Grada Splita, uključujući Stobreč i Slatine na otoku Čiovu. Među važnim pitanjima u nastavku pripreme bit će utvrđivanje stvarnih potreba svake pojedine plaže, količina materijala potrebnih za dohranu te načina izvođenja zahvata uz očuvanje obalnog i podmorskog okoliša.

Cjelovit pojedinačni popis svih 19 lokacija nije naveden u javno dostupnom sažetku postupka nabave, kao ni ukupne količine materijala koje bi trebalo dopremiti. Stoga će za detaljniji pregled planiranih zahvata biti potrebno analizirati cjelovitu tehničku dokumentaciju ili pribaviti dodatne informacije od gradske tvrtke Žnjan.

Gotovo 50 tisuća eura samo za dokumentaciju

Rok za dostavu ponuda istječe 7. prosinca u podne, dok je za izvršenje usluge predviđeno 75 dana. Procijenjena vrijednost nabave s PDV-om iznosi 62.487,50 eura, no taj se iznos odnosi isključivo na pripremu tehničke dokumentacije, a ne na izvođenje radova.

Tek nakon izrade odgovarajućih elaborata moći će se preciznije govoriti o financijskoj vrijednosti planiranih zahvata, potrebnim količinama materijala i mogućem rasporedu radova.