Split Pride šalje oštru poruku: "Škole nas i dalje tjeraju na šutnju"

Ulicama Splita u subotu, 27. lipnja, proći će petnaesta Povorka ponosa. Ovogodišnji Split Pride održava se pod sloganom "Nije me mater rodila da mučin", a u fokus stavlja iskustva LGBTIQ+ učenika i učenica te pitanje koliko obrazovni sustav doista štiti svu djecu.

Petnaest godina nakon prvog Split Pridea, organizatori upozoravaju da se mnogi mladi i dalje školuju u okruženju u kojem se o njihovom identitetu šuti, u kojem se LGBTIQ+ osobe rijetko spominju, a kada se spominju, često je to kroz stereotipe, kontroverze ili predrasude.

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Škola kao mjesto šutnje, a ne sigurnosti

Kada se govori o školskim danima, najčešće se spominju prijateljstva, prve simpatije, omiljeni nastavnici i uspomene koje se pamte cijeli život. No za mnoge LGBTIQ+ osobe škola nije bila prostor bezbrižnog odrastanja.

Za dio mladih, poručuju organizatori, škola je bila mjesto na kojem su naučili da je sigurnije prešutjeti tko su nego riskirati ismijavanje, odbacivanje ili nasilje.

"Škola ne smije biti mjesto preživljavanja. Škola mora biti mjesto sigurnosti", jedna je od ključnih poruka ovogodišnjeg Pridea.

Petnaest godina kasnije, isti problemi nisu nestali

Generacija koja je prije petnaest godina sjedila u školskim klupama danas su liječnici, medicinske sestre, profesori, programeri, umjetnice, radnici i roditelji. Ipak, iskustva mladih pokazuju da se brojni problemi zbog kojih su tadašnje generacije izlazile na ulice nisu izgubili.

Organizatori ističu da se ne radi samo o otvorenoj homofobiji ili transfobiji. Problem je, naglašavaju, i u nevidljivosti.

Riječ je o učionicama u kojima se LGBTIQ+ osobe nikada ne spominju, udžbenicima u kojima ne postoje te nastavnim sadržajima u kojima su izostavljene iz razgovora o društvu, povijesti, kulturi i ljudskim pravima.

Na ozbiljnost problema upućuju i istraživanja. Prema navedenim podacima, 38 posto LGBTIQ+ učenika i učenica bilo je izloženo online nasilju zbog svog identiteta, dok je 41 posto mladih navelo da njihov identitet tijekom srednjoškolskog obrazovanja nikada nije bio poštivan niti uvažavan.

Ovogodišnji Split Pride zato ne govori samo o problemima, nego i o odgovornosti institucija da ih počnu sustavno rješavati.

Organizatori traže škole koje reagiraju na govor mržnje i nasilje, veću podršku i edukaciju nastavnog osoblja te obrazovni sustav u kojem LGBTIQ+ osobe neće biti izbrisane iz nastavnih sadržaja i javnog razgovora.

Povorka kreće iz Đardina

Povorka ponosa održat će se u subotu, 27. lipnja. Okupljanje sudionika i sudionica počinje u 18 sati u Đardinu, uz glazbeni program DJ Gilje, dok povorka ulicama grada kreće u 19 sati.

Nakon povratka u Đardin program se nastavlja uz glazbu i druženje do 23 sata.

Službeni After Pride Party održat će se u Klubu Kocka, u organizaciji Drag Kokošinjca i Sjemeništa.